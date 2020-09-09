Уряд Сербії прийняв рішення про замороження спільних військових навчань з Росією і Білоруссю "Слов'янське братство-2020".

Про це повідомили в Міністерстві оборони Сербії.

На сайті міністерства пишуть, що Сербія є військово-нейтральною країною і тому уряд прийняв рішення призупинити всі військові навчання і будь-які військові дії з усіма партнерами протягом наступних шести місяців.

Міністр оборони Сербії Олександр Вулін також заявив, що республіка знаходиться під “жахливим і незаслуженим тиском” з боку Європейського Союзу.

Він вважає, що скасування спільних навчань торкнеться абсолютно всіх зовнішньополітичних партнерів Сербії.