Про це повідомили в Міністерстві оборони Сербії.
На сайті міністерства пишуть, що Сербія є військово-нейтральною країною і тому уряд прийняв рішення призупинити всі військові навчання і будь-які військові дії з усіма партнерами протягом наступних шести місяців.
Міністр оборони Сербії Олександр Вулін також заявив, що республіка знаходиться під “жахливим і незаслуженим тиском” з боку Європейського Союзу.
Він вважає, що скасування спільних навчань торкнеться абсолютно всіх зовнішньополітичних партнерів Сербії.
- Раніше стало відомо, що у Білорусі пройдуть “антитерористичні навчання” “Слов’янське братство – 2020” за участю Росії й Сербії.