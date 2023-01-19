Сербські активісти подали скаргу до суду проти російської приватної військової компанії "Вагнер" та її прихильників, звинувативши їх у вербуванні сербів на війну проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Юрист із Белграда Чедомір Стойкович, який також очолює громадську групу “October”, сказав, що серед обвинувачених є посол Росії в Сербії Олександр Боцан-Харченко та Александар Вулін, керівник Сербського державного агентства безпеки та інформації (BIA).

За його словами, є обґрунтовані підозри, що Вулін віддавав накази, директиви та вказівки про те, щоб не перешкоджати діяльності ПВК “Вагнер” у Сербії.

Стойкович зазначив, що Боцан-Харченко, який користується дипломатичним імунітетом, не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності в Сербії, але тоді необхідно йому наказати покинути країну.

Після того, як заяву щодо порушення кримінальної справи подано, державний прокурор має вирішити, продовжувати справу чи ні.

У виданні зазначили, що ні посольство Росії в Белграді, ні Сербське державне агентство безпеки та інформації не відповіли на запити Reuters про коментарі.

За даними спостерігачів, з 2014 року на боці проросійських сил в Україні брали участь десятки сербських добровольців і найманців. Проте, згідно з сербським законодавством, громадянам заборонено брати участь у конфліктах за кордоном. Кількох осіб було засуджено за порушення.

Варто зазначити, що нещодавно президент Сербії Александар Вучич заявив, що Росія має припинити спроби вербувати сербів на війну проти України на боці ПВК “Вагнер”. Він розкритикував спроби знайти добровольців в його країні.

Александар Вучич підкреслив, що російські сайти та групи у соціальних мережах публікують оголошення сербською мовою, де “Вагнер” закликає добровольців вступати до лав ПВК.

“Чому ви, з “Вагнера”, кличете когось із Сербії, коли знаєте, що це суперечить нашим правилам?” – запитав Вучич.

Видання Reuters додало, що добровольці з Сербії вже брали участь у бойових діях на боці проросійських сил в Україні у 2014 і 2015 роках. Точні цифри невідомі, але з 2014 року десятки сербів записалися воювати в Україні.

Президент Сербії заперечив звинувачення в тому, що “Вагнер” має присутність в Сербії, де прокремлівські і ультранаціоналістичні організації підтримали вторгнення в Україну. За його словами, цивільні й військові спецслужби вивчають і перевіряють інформацію про участь громадян на боці Росії у війні проти України у ПВК, очолюваній Євгенієм Пригожиним, близьким союзником президента Росії Володимира Путіна.

Дані щодо участі сербів у російсько-українській війні стали поширюватися у соцмережах у середині січня. У забороненій в Україні соцмережі “ВКонтакте” з’явились фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули в Запорізьку область. У повідомленні стверджувалося, що вони вступили до так званого “батальйону імені Павла Судоплатова”. Водночас у Telegram стали з’являтися відео з нібито сербськими бойовиками, які заявляють, що приїхали в Україну “допомагати нашим братам”, тобто росіянам.