Про це повідомляють дослідники Bellingcat.

Так, рух Павле Біхалі “Левіафан” (Levijatan) візьме участь в парламентських виборах, які відбудуться 21 червня.

Рух “Левіафан” крім боротьби за права тварин, також виступає за сильну національну політику. Павле Біхалі зазначає, що його політична програма спрямована на посилення законів стосовно гвалтівників, педофілів і шкуродерів.

“Наша програма здорова, сербська, правильна і патріотична”, – зазначає він.

Групу “Левіафан” деякі ЗМІ називають екстремістською.

“Мова йде про два або три ЗМІ, які звинувачують нас без підставно. Це політичні атаки. Коли говорять, що ми крайні праві, тоді людям здається, що ми вчинаємо напади, але ми цього не робимо”, – заявив Біхалі в інтерв’ю виданню “Політика”.

На питання, які ключові ключові моменти в передвиборчій програмі, лідер організації відповів наступне: “Косово і Метохія – це Сербія, і з цього питання немає демаркації, згоди або компромісу. У нас також є сильна антиіммігрантська політика. У нашому списку велика кількість лікарів і юристів … Ми виступаємо за свободу вибору, щоб батьки мали право вирішувати, робити або не робити щеплення своїй дитині”.

“Левіафан” має загрозливе гасло – “Не чіпай тварин, ми знайдемо тебе”.

Вони називають себе однією з провідних організацій в Європі, яка займається “захистом і запобіганням жорстокого поводження з вуличними собаками та кішками”.