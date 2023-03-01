Про це повідомило Politico.
“Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ”, – сказав лідер країни.
Він наголосив, що “дружні країни так не вчиняють”, натякаючи на Росію.
За даними видання, думку Александара Вучича стосовно найманців змінив мітинг 16 лютого 2023 року. Під час нього “сербські націоналісти разом з проросійськими активістами, пов’язаними з ПВК, зібралися в Белграді та вимагали припинення переговорів з Косовом”.
Президент Сербії заявив, що протестувальники – “антисерби”. Він припустив, що їх фінансує Росія.
Наступного дня після мітингу Вучич висловлював своє обурення тим, що Росія вербує сербів до ПВК “Вагнер”. Він закликав Кремль припинити це.
- Сербські активісти подали скаргу до суду проти російської приватної військової компанії “Вагнер” та її прихильників, звинувативши їх у вербуванні сербів на війну проти України.
- У січні президент Сербії Александар Вучич заявив, що Росія має припинити спроби вербувати сербів на війну проти України на боці ПВК “Вагнер”. Він розкритикував спроби знайти добровольців в його країні.