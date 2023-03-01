Президент Сербії Александар Вучич пообіцяв, що громадян його країни, які долучилися до російської приватної військової компанії "Вагнер", притягнуть до відповідальності.

Про це повідомило Politico.

“Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ”, – сказав лідер країни.

Він наголосив, що “дружні країни так не вчиняють”, натякаючи на Росію.

За даними видання, думку Александара Вучича стосовно найманців змінив мітинг 16 лютого 2023 року. Під час нього “сербські націоналісти разом з проросійськими активістами, пов’язаними з ПВК, зібралися в Белграді та вимагали припинення переговорів з Косовом”.

Президент Сербії заявив, що протестувальники – “антисерби”. Він припустив, що їх фінансує Росія.

Наступного дня після мітингу Вучич висловлював своє обурення тим, що Росія вербує сербів до ПВК “Вагнер”. Він закликав Кремль припинити це.