Про це пише Reuters, посилаючись на заяву президента Сербії Александара Вучича.
Як повідомляється, амністію оголосили в понеділок, 8 травня, після того, як 13-річний школяр з двох пістолетів застрелив вісьмох учнів і охоронця. Ще шестеро учнів і вчитель отримали поранення.
Зараз винуватець знаходиться під вартою і проходить психологічну експертизу, проте не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності через свій юний вік. Поліція повідомила, що він зізнався у вчиненні стрілянини.
Водночас наступного дня 21-річний чоловік убив вісьмох і поранив 14 осіб у двох селах у центральній Сербії. Нині підозрюваний також перебуває під вартою.
Під час попередніх амністій, які проводилися протягом останніх двох десятиліть, люди здавали заборонену зброю військового призначення, мисливську зброю, пістолети, а також стволи, затворні механізми та інші частини. Також було здано десятки тисяч набоїв.
“Це дійсно хороша новина, оскільки тепер ризик набагато менший”, – пояснив Вучич.
Відповідно до умов амністії, людям пропонується здати нелегальну зброю, в тому числі зброю військового призначення, зброю, на яку вони мають право і якої вони хочуть позбутися, а також боєприпаси. Усе це здійснюється анонімно і без загрози кримінального переслідування.
Поліція звернулася до людей, які володіють вибуховими речовинами або боєприпасами, з проханням не приносити їх до відділків поліції, а чекати на підготовлений персонал, який вилучить і утилізує їх.
- 6-річний хлопчик вистрелив у вчительку з пістолета своєї матері, який він приніс до школи. Інцидент трапився у школі міста Ньюйпорт-Ньюс у Вірджинії.
- У Лос-Анджелесі сталася масова стрілянина під час святкування китайського Нового року. Попередньо загинули щонайменше десять людей.