За перші два дні амністії, запровадженої після двох масових розстрілів, внаслідок яких загинули 17 людей, серби здали понад 3000 одиниць нелегальної зброї та її частин.

Про це пише Reuters, посилаючись на заяву президента Сербії Александара Вучича.

Як повідомляється, амністію оголосили в понеділок, 8 травня, після того, як 13-річний школяр з двох пістолетів застрелив вісьмох учнів і охоронця. Ще шестеро учнів і вчитель отримали поранення.

Зараз винуватець знаходиться під вартою і проходить психологічну експертизу, проте не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності через свій юний вік. Поліція повідомила, що він зізнався у вчиненні стрілянини.

Водночас наступного дня 21-річний чоловік убив вісьмох і поранив 14 осіб у двох селах у центральній Сербії. Нині підозрюваний також перебуває під вартою.

Під час попередніх амністій, які проводилися протягом останніх двох десятиліть, люди здавали заборонену зброю військового призначення, мисливську зброю, пістолети, а також стволи, затворні механізми та інші частини. Також було здано десятки тисяч набоїв.

“Це дійсно хороша новина, оскільки тепер ризик набагато менший”, – пояснив Вучич.

Відповідно до умов амністії, людям пропонується здати нелегальну зброю, в тому числі зброю військового призначення, зброю, на яку вони мають право і якої вони хочуть позбутися, а також боєприпаси. Усе це здійснюється анонімно і без загрози кримінального переслідування.

Поліція звернулася до людей, які володіють вибуховими речовинами або боєприпасами, з проханням не приносити їх до відділків поліції, а чекати на підготовлений персонал, який вилучить і утилізує їх.