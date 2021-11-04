Очільник фракції "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія назвав трьох депутатів "монобільшості", що відмовляються вакцинуватися проти коронавірусу.

Про це йшлося на брифінгу Арахамії 4 листопада.

За словами голови фракції, понад 150 осіб повідомили, що щепилися, певна група осіб тримає інформацію про щеплення в таємниці.

Щонайменше троє депутатів зі “Слуги народу” відкрито відмовляються щепитися. Це Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук.

“У нас є інформація по тих людях, які надали дозвіл. Це точно понад 150 людей, які сказали (що вони вакциновані – ред.). Багато людей сказали – я не хочу поширювати цю інформацію. Ну, вони мають право. Але тоді ми не можемо скласти нормальну статистику (вакцинованих у парламенті – ред.)”, — сказав Арахамія. “Але я питаю людей, окрім Камельчука і Богуцької, я, чесно кажучи, не знаю людей, які відкрито кажуть, що вони не вакцинуються. А, ще Дмитрук, так”, — додав він.

Позиція Камельчука, Богуцької та Дмитрука щодо COVID-19

Зауважимо, згадані нардепи послідовно розповсюджують дезінформацію про коронавірус та ставлять під сумнів ефективність щеплення проти цієї хвороби.

У грудні 2020 року Камельчук потрапив у скандал, коли заявив, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу вигаданою.

“Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19”, – сказав він, дискутуючи з економічним експертом Василем Федіним. “Ми не маємо висновків, яким можемо довіряти. Висновки по вакцині, які заслуговують на довіру, визначаються не одним днем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, і побічними ефектами: є вони чи немає. Ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, в 50%, дехто вважає нормальним 30%. Якщо у неї така ефективність, то виникає питання, що ж вона лікує і чи не шкодить”, – сказав депутат.

Камельчук називав “пасткою” витрати великих сум на закупівлю вакцин урядом країни. Пізніше у своє виправдання Юрій Камельчук заявив, що статистикою коронавірусу маніпулюють у світі та не дають людині вибору Ба більше, він навіть не виключав теорію змови.

Попри це Юрій Камельчук став спікером у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від України з питань COVID-19.

Богуцька, педіатр за освітою, називала коронавірус однієї з найбільших афер світу. У травні 2020 року, коли в парламенті вже діяв масковий режим, вона прийшла на засідання парламенту у в’язаній масці з великими отворами. Фото в цьому виробі вона розмістила в соцмережах. Утім згодом видалила — на прохання журналіста, який удавав, що він — голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак.

Крім того, раніше Богуцька заявляла, що не вірить у створення дієвої вакцини проти коронавірусу, а коли захворів президент Володимир Зеленський радила йому не слухати лікарів і не читати газети.

Дмитрук разом з Камельчуком — єдині нардепи, що проголосували проти рішення ради про заборону на вхід до будівлі парламенту тих, хто не був щеплений проти коронавірус або не має негативного тесту на хворобу. Під час голосування “утрималися” також двоє нардепів від “слуг” — Єлизавета Богуцька та Дмитро Микиша.

Вакцинація в Україні: статистичні дані

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 006 463 особи. Летальних випадків зареєстровано 70 146.

Надвисокий добовий приріст захворілих фіксують з середини жовтня — майже щодня понад 20 тисяч зафіксованих випадків. Показники вищі, ніж будь-коли торік.

Наразі у червоній зоні епіднебезпеки знаходяться столиця та 15 областей.

За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 3 листопада за кількістю нових випадків зараження COVID-19 Україна посіла п’яте місце у світі та третє — серед країн Європи.

Також Україна на третьому місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 і на 2 — серед європейських країн.

Станом на 1 листопада, рівень завантаженості ліжок з киснем у ковід-лікарнях становить 70,3%.

Дані інформаційно-аналітичної системи MedData демонструють, що переважна більшість ушпиталених пацієнтів з COVID-19 не отримували щеплення.

До прикладу, з 25 по 31 жовтня з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 489 людей, з яких 32 130, або 93,2%, не отримали жодної дози вакцини.

А з 11 по 17 жовтня з 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози вакцини.

97% госпіталізованих вересні українців були не вакциновані.

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 18,3 млн щеплень. Повністю щеплено 7,68 млн осіб або ж трохи більш як 17% населення.

Опитування ЮНІСЕФ демонструють, що 42% тих, хто ще не щепився, готовий зробити це.

Знайти найближчий до себе пункт вакцинації можна, скориставшись мапою або переліком на сайті МОЗ.

Крім цього, на сайті МОЗ про вакцинацію можна знайти усю необхідну інформацію про вакцини, що використовуються, можливі протипоказання, побічні реакції тощо.