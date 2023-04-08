В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили різке зростання кількості російських військових, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя.

Про це інформує пресслужба ГУР МОУ.

За даними розвідки, очікування контрнаступу Сил безпеки та оборони України поглиблює ерозію морально-психологічного стану в рядах російських окупантів.

Відтак, у межах українського державного проєкту “Хочу жить” у березні 2023 року зафіксовано понад 3 000 звернень від російських армійців, які хочуть здатися в полон. За даними речника проєкту для здачі російських військових у полон Віталія Матвієнка, цей показник вдвічі більший за попередні щомісячні.

“В березні ми зафіксували рекордну кількість звернень – понад 3000, це вдвічі більше, ніж у 2022 році. У жовтні та грудні 2022 року ми в середньому фіксували 1400-1500 звернень. Вже у січні-березні кількість зросла до 2500 тисяч”, – пояснив Матвієнко.

Крім того, українська воєнна розвідка також констатує активізацію здачі російських окупантів у полон безпосередньо на полі бою.

“Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити”, – підкреслили у ГУР.

Зауважимо, утримання військовополонених, які добровільно здалися в полон, відбувається згідно з положеннями Женевських конвенцій. За власним бажанням полонені можуть повернутись додому в результаті обміну, або просити притулок в Україні та деяких країнах ЄС.

Нагадаємо, що українська сторона оформлює російських військовослужбовців, які добровільно здаються в полон, як таких, що потрапили туди під час боїв.

“Україна враховує те, що Росія посилила відповідальність за добровільне здавання в полон. Тому всіх російських військовослужбовців, які добровільно здаються, наша сторона оформлює як таких, що були взяті в полон під час бою. Це гарантує таким полоненим, після того, як вони повернуться в Росію, що їх не переслідуватимуть, і зберігатимуться усі виплати згідно з законодавством РФ”, – розповів Віталій Матвієнко.

Довідка. “Хочу жить” – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ та Білорусі безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.