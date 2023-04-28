Станом на 10 ранку відомом, що унаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло 10 осіб. Серед них - двоє 10-річих дітей.

Про це повідомили у Черкаській ОВА.

За оновленими даними, унаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло 10 осіб.

Як уточнили у Черкаській ОВА, серед загиблих є двоє дітей віком 10-ти років.

За даними ДСНС ще 18 осіб постраждало, з них 11 госпіталізовані.

Окрім цього, врятувати вдалось 17 осіб, серед яких троє дітей.

За інформацією МВС України, одна з російських ракет потрапила у житловий дев’ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під’їзд. За попередніми даними, у цьому під’їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.

ДОВІДКА: у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті Умань на Черкащині Також є влучання у Дніпрі – тут загинули жінка та дворічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка що у Київській області.