Про це повідомила донька військової Русана Бабкіна.
“Моя мама, сестра та бабуся були в тому самому під’їзді дому на Набережній Перемоги в який сьогодні влучила російська ракета”, – розповіла вона.
Русана Бабкіна згадала свою останню перед трагедією розмову з матір’ю – вона мала бути на службі, але лишилася вдома через ГРВІ:
“Останній раз 14.01.2023 р. я говорила з мамою телефоном о 15:07 2 хв. 5 секунд. “У нас все тихо, наче, відпочивай”. Вихідний день, субота, мама мала бути на службі, ЗСУ, але залишилась вдома через ОРЗ, сестра наводила лад в черговій орендованій квартирі, бабуся на кухні тільки закінчила смажити чебуреки…”
З того часу більше з ними немає зв’язку.
Що мати, що батько Русани 24 лютого 2022 року стали на захист України, вступивши у лави ЗСУ, ТрО м. Маріуполя та згодом під час багатотижневої блокади стали захисниками “Азовсталі”:
“17.05.2022 р. обоє вийшли з “Азовсталі”, за наказом, в полон, склавши зброю. Мама звільнена з полону 17.10.2022 р. в рамках чергового обміну, “жіночого обміну”. Батько досі в полоні”.
Сестра Русани виїхала з Харкова. А з бабусею авторка допису 20 березня виїхала через Нову Ялту до Дніпра в автівці з одним вцілілим склом.
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