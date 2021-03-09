Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень.

Про це йшлося на нараді у Володимира Зеленського, передає пресцентр Офісу президента.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що у підході до пенсійного забезпечення потрібно насамперед змінити філософію: не лише держава забезпечує людину, а й громадянин накопичує собі на пенсію.

За словами Лазебної, розроблена міністерством система передбачає, що дефіцит Пенсійного фонду не зростатиме і це дасть змогу збільшити розмір пенсій у 1,5-3 рази.

“Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину”, – сказала вона.

Зазначимо, що Лазебна не назвала навіть ймовірних термінів такого підвищення пенсійних виплат.