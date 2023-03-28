Згідно з аналізом нових досліджень, дотримання середземноморської дієти може знизити ризик серцево-судинних захворювань та смертей серед жінок майже на 25%.

Про це повідомляє CNN.

“Це дослідження доповнює те, що вже відомо було про переваги середземноморської дієти для серцево-судинної системи, але додатково підтверджує, що ця дієта може бути корисною не лише для жінок, але й для чоловіків”, – сказала доцентка Вестмідського центру прикладних досліджень Сіднейського університету Сара Заман.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, серцево-судинні захворювання є вбивцею номер один серед жінок і чоловіків у всьому світі. Від ішемічної хвороби серця у Великій Британії помирає вдвічі більше жінок, аніж від раку молочної залози. А у 2020 році кожна п’ята смерть серед жінок у Сполучених Штатах Америки сталася через захворювання серця.

Аналіз, опублікований у журналі Heart, об’єднав дослідження середземноморської дієти, відокремлюючи деталі про жінок і чоловіків. Відтак, жінки отримували бали за більше споживання корисних продуктів, таких як овочі та фрукти, цільні зерна, бобові, горіхи та морепродукти, і менше споживання червоного та обробленого м’яса, все це є частиною середземноморської дієти.

Згідно з дослідженням, жінки, які найбільш точно дотримувалися середземноморської дієти, мали на 24% менший ризик серцево-судинних захворювань і на 23% менший ризик ранньої смерті, аніж жінки, які майже не дотримувалися цієї дієти. Також за даними дослідження, спостерігалося зниження смертності від інсульту, але це не було статистично значущим.

Також проведено дослідження щодо чоловіків, відтак результати були майже однаковими: “Ризик серцево-судинних захворювань у чоловіків був на 22% нижчий, а ризик смерті – на 23%”, – сказала Сара Заман.

Фахівець із профілактичної медицини та медицини способу життя та харчування, який не брав участі в дослідженні, доктор Девід Кац сказав: “Те, що ми раніше знали про переваги середземноморської дієти, не залежало від статі”. А також він наголосив, що користь середземноморської дієти для серцево-судинної системи має бути однаковою незалежно від статі.

“Незалежно від вашої статі, здоровий спосіб життя, який містить у собі збалансовану дієту, таку, як середземноморська дієта, може допомогти вам знизити ризик розвитку захворювань серця, системи кровообігу та факторів ризику для таких захворювань, як діабет другого типу, ожиріння, високий кров’яний тиск і високий рівень холестерину”, – зазначила дієтологиня British Heart Foundation Вікторія Тейлор.