Уряд Ізраїлю радить громадянам не відвідувати всі середземноморські пляжі з півночі до півдня через забруднення в результаті розливу нафти.

Про це повідомляє місцеве видання The Times of Israel.

Спільна рекомендація міністерства охорони здоров’я, внутрішніх справ і охорони навколишнього середовища закликає людей “не ходити [на пляжі], щоб плавати, займатися спортом чи відпочивати до подальшого повідомлення від влади”.

Рекомендація поширюється на всі пляжі від Рош-Ханікри на кордоні з Ліваном до Зікіма на кордоні з Газою.

Причина розливу десятків тонн нафти, одного з найсерйозніших екологічних лих в Ізраїлі за останні десятиліття, до сих пір неясна. Міністр з охорони навколишнього середовища Гіла Гамліель сказала, що нафтова пляма був виявлено тиждень тому приблизно в 50 кілометрах від узбережжя, і що одне з 10 судів, які знаходилися в цьому районі в той час, могло бути причетне до екологічної катастрофи.

У суботу кілька волонтерів, які зголосилися взяти участь в операції по очищенню узбережжі, були госпіталізовані після отруєння токсичними парами.

Зараз очищенням води і берега займається армія.