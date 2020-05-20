Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко погодився з п'ятим президентом України Петром Порошенком у тім, що публікація аудіофайлів розмови Порошенка й ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена має російське коріння.

Про це Лещенко написав у Telegram-каналі.

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

“Ще один аргумент на користь версії наших джерел про те, що публікація аудіофайлів розмови Порошенка і Байдена має російське коріння. При всьому моєму критичному ставленні до Порошенка, змушений з ним погодитися. Зверніть увагу, хто розганяє цю історію в англомовному сегменті інтернету. Ви будете здивовані: Russia Today,

Супутник (проєкт Russia Today), російське державне агентство Тася, а також сайт каналу Медведчука “112”, “Українські новини” Льовочкіна / Фірташа, агентство УНІАН Коломойського”, – погодився Лещенко з Порошенком, який зазначив, що п’ята колона Кремля почала масштабну спецоперацію проти України.

Лещенко наголосив, що тема залишилася практично непоміченою в англомовному інтернеті й була підтримана лише маргінальною мережею One America News, яка брала участь у поширенні фальшивої теорії змови Джуліані.

“Крім того, в “Вашингтон Пост” вийшла стаття, яка не залишає каменя на камені на вкиданні депутата і випускника школи ФСБ Андрія Деркача. Вам теж помітний російський слід?”, – резюмував екснардеп.