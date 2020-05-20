Про це Лещенко написав у Telegram-каналі.
19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.
“Ще один аргумент на користь версії наших джерел про те, що публікація аудіофайлів розмови Порошенка і Байдена має російське коріння. При всьому моєму критичному ставленні до Порошенка, змушений з ним погодитися. Зверніть увагу, хто розганяє цю історію в англомовному сегменті інтернету. Ви будете здивовані: Russia Today,
Супутник (проєкт Russia Today), російське державне агентство Тася, а також сайт каналу Медведчука “112”, “Українські новини” Льовочкіна / Фірташа, агентство УНІАН Коломойського”, – погодився Лещенко з Порошенком, який зазначив, що п’ята колона Кремля почала масштабну спецоперацію проти України.
Лещенко наголосив, що тема залишилася практично непоміченою в англомовному інтернеті й була підтримана лише маргінальною мережею One America News, яка брала участь у поширенні фальшивої теорії змови Джуліані.
“Крім того, в “Вашингтон Пост” вийшла стаття, яка не залишає каменя на камені на вкиданні депутата і випускника школи ФСБ Андрія Деркача. Вам теж помітний російський слід?”, – резюмував екснардеп.
- 14 листопада Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів, що прокурора Констянтина Кулика, який займався справою компанії Burisma, буде звільнено з прокуратури.
- У березні 2019 року в ГПУ повідомили, що прокурор Костянтин Кулик в порушення процесуального законодавства оголосив про підозру деяким чинним і колишнім чиновникам.
- У квітні Президент України Петро Порошенко заявив, що прокурор Костянтин Кулик отримав завдання звинуватити його у втручанні в “справу Курченка” від олігарха Ігоря Коломойського.