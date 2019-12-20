Про це повідомляється на офіційному сайті Кабміну.

“Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства “Українська залізниця” Журавльова Олега Сергійовича і Лещенка Сергія Анатолійовича як представників держави”.

Відзначається, що згідно з розпорядженням також припинено повноваження членів наглядової ради Костянтина Мар’євича і Даніеля Білака.

Також державний секретар міністерства інфраструктури Андрій Галущак був уповноважений на підписання цивільно-правових договорів із зазначеними членами наглядової ради товариства.

Нагадаємо, що раніше в соціальних мережах заявляли, що середня заробітна плата члена наглядової ради “УЗ” за один місяць становить 588 тисяч гривень.