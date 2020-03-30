Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Уточнюється, що рішення про призначення Марченка міністром підтримали 256 народних депутатів України.
Сергій Марченко закінчив Академію Державної податкової служби України за спеціальністю “управління державними фінансами”.
Міністр має ступінь кандидата економічних наук.
З 2002-го року він працює на державній службі.
В 2018-2020 роках Марченко займав пост заступника голови Адміністрації Президента Петра Порошенка.
З 2016 до 2018 року він був заступником міністра фінансів.
У 2019 Сергій Марченко балотувався в народні депутати України від партії “Українська стратегія Гройсмана”.
- Верховна Рада звільнила міністра фінансів Ігоря Уманського.