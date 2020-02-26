В українському інформаційному просторі з'явилися повідомлення, що Сергій Тігіпко може очолити Кабінет Міністрів України замість Олексія Гончарука.

Інформацію про те, що Володимир Зеленський дійсно розглядає кандидатуру Тігіпка на посаду прем’єра, підтвердили #Буквам співрозмовники в оточенні президента і його партії.

#Букви зібрали відомі факти з біографії політика.

Комсомольське минуле

Сергій Тігіпко народився в етнічно українському селі Драгонешти в Молдавській РСР. У 1982 році він закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за фахом “інженер-металург”.

Згодом Тігіпко захистив кандидатську дисертацію з економіки на тему “Формування і державне регулювання систем комерційних банків України”.

Після служби в армії, з 1984 року, він брав активну участь у комсомольській діяльності. Зокрема, Тігіпко працював секретарем з пропаганди і агітації Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ (Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України).

У 1989-1991 роках був першим секретарем обкому комсомолу. Як писало видання “Тиждень”, з обранням на цю посаду Тігіпку допоміг Олександр Турчинов, який тоді був інструктором із пропаганди обкому комсомолу.

На початку 1990-х Тігіпко познайомився з Леонідом Кучмою, який тоді був директором заводу “Південмаш” (Дніпропетровськ).

Створення “ПриватБанку”

Після ліквідації комсомолу в 1991 році Сергій Тігіпко зайнявся банківською справою. Він отримав посаду заступника голови ради правління комерційного банку “Дніпро”.

А вже в березні 1992 року Тігіпко очолив новостворений дніпропетровський “ПриватБанк”. Згідно з деякими даними, саме він запропонував засновникам групи “Приват”, серед яких були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, створити власний банк.

Так, в одному з інтерв’ю Боголюбов повідомив, що спочатку Тігіпко був найманим менеджером, а потім став ключовим партнером і акціонером банку. Пізніше засновники “Привата” його частку викупили.

“Наша бізнес-група народилася в 1991 році, коли ми – я, Ігор Коломойський і ще два наших партнера – познайомилися із Сергієм Тігіпком. Він запропонував нам відкрити банк… Ставши політиком, він побажав бути самостійним і незалежним. Ми залишилися друзями, тісно спілкуємося з ним, його сім’єю. Але ніякого відношення до нашого бізнесу він не має”, – відзначав Боголюбов.

Кроки в політиці

У 1994 році Сергій Тігіпко став позаштатним консультантом другого президента України Леоніда Кучми з питань монетарної політики.

У квітні 1997 року Тігіпко залишив “ПриватБанк”, коли його запросили працювати в Уряд України (очолюваний тоді Павлом Лазаренком) віце-прем’єром з питань економічної реформи.

Після відставки Лазаренка Тігіпко залишився віце-прем’єром з питань економіки в уряді Валерія Пустовойтенка.

З 1999 по 2000 рр. Тігіпко обіймав посаду міністра економіки в кабінеті прем’єр-міністра Віктора Ющенка.

Паралельно він був членом низки урядових і президентських рад і комісій.

На довиборах у червні 2000 року він був обраний до Верховної Ради України третього скликання від 36-го виборчого округу в Павлограді. Тігіпко приєднався до партії “Трудова Україна”, а згодом обійняв посаду її голови. Він входив до парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності.

У 2001 році “Трудова Україна” разом із Партією регіонів, Народно-демократичною партією, Аграрною партією і Партією промисловців і підприємців увійшла до виборчого блоку “За єдину Україну!”. Тігіпко отримав в об’єднаному списку сьоме місце і пройшов на виборах у квітні 2002 року до Верховної Ради четвертого скликання.

З грудня 2002 року Тігіпко два роки поспіль займав посаду очільника Національного банку України.

Співпраця з Януковичем і Партією регіонів

На президентських виборах 2004 року Сергій Тігіпко очолив виборчий штаб Віктора Януковича. 29 листопада того ж року, після другого туру виборів і початку Помаранчевої революції, він подав у відставку з посад голови Нацбанку і керівника штабу.

Після цього Тігіпко зник з великої політики і займався бізнесом.

У 2008 році він обіймав посаду радника прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на громадських засадах, а також був співголовою Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів.

У 2009 році Тігіпко остаточно повернувся на політичну арену і очолив партію “Сильна Україна”.

На президентських виборах 2010 року він сенсаційно посів третє місце з 13 % (поступившись Віктору Януковичу і Юлії Тимошенко).

Після цього Тігіпко зайняв посаду віце-прем’єра в уряді Миколи Азарова (таким чином, він повинен підпадати під дію закону про люстрацію і не може працювати на вищих посадах в Україні).

На виборах 2012 року Тігіпко став третім номером у списку Партії регіонів (відразу після Миколи Азарова і Таїсії Повалій).

Свою партію “Сильна Україна” він тоді ж розпустив. Так, у березні 2012 року на з’їзді політсили було прийнято рішення про саморозпуск, а членам партії було рекомендовано вступати в Партію регіонів. Сам Тігіпко в той же день був обраний членом ПР і отримав місце заступника голови Партії регіонів, яким на той момент був Микола Азаров.

Згідно з даними громадського руху “ЧЕСНО”, 16 січня 2014 року Тігіпко голосував за “диктаторські закони”. Тоді Верховна Рада шляхом голосування руками ухвалила пакет законів, які порушували права і свободи громадян, а також надавали органам влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту.

Ця подія загострила протистояння на Майдані. Після перемоги Революції Гідності Парламент скасував норми цих законів.

Сам Тігіпко згодом стверджував, що депутати ВР не знали, за що вони голосують.

“Закони не були ніде опубліковані, закони не обговорювалися жодної фракцією. Тоді була така ситуація, що дійсно голосували, не знаючи за що”, – заявляв він.

Спроби залишитися в політиці

На дострокових президентських виборах 2014 року Тігіпко балотувався самовисуванцем і набрав трохи більше 5 % голосів.

Перед цим він виявив бажання очолити Партію регіонів і висловив надію, що ПР підтримає його на президентських виборах. Але партія обрала Михайла Добкіна, а Тігіпка виключила зі своїх лав.

На парламентських виборах в тому ж році він відродив “Сильну Україну” і намагався потрапити з нею до Верховної Ради. За підсумками голосування партія отримала 3,1 % голосів і не потрапила до Парламенту.

Що відомо про бізнес Тігіпка

Сергій Тігіпко – власник фінансово-промислової групи “ТАС”, яка входить до числа найбільших груп України. Сфера її інтересів: фінансовий сектор (банківський та страховий сегменти), вагонобудування, ливарне виробництво, нерухомість, аграрний сектор.

Одним із банків, що входить у групу, є “Універсал Банк”, який надає ліцензію для “Monobank” (заснований колишніми топ-менеджерами “ПриватБанку”).

Тігіпко також основний власник “ТАСкомбанку”.

Станом на 2019 рік бізнесмен входив у топ-15 найбагатших українців за рейтингом видання “Фокус” (зі статком у 640 млн доларів).

У 2019 році Антимонопольний комітет України дозволив Тігіпку придбати понад 50 % у статутних капіталах компаній “Арена-Сіті” і “КАН”.

Також повідомлялося, що саме його компанія в 2019 році придбала завод “Кузня на Рибальському”, який раніше належав Петру Порошенку.

У рейтингу журналу “НВ” “Топ-100 найбагатших українців”, опублікованому в жовтні 2019 року, статки Тігіпка оцінено в $ 407 млн.

Сім’я Тігіпка

Сергій Тігіпко був одружений двічі. Від першого шлюбу з Наталею Тігіпко є доросла дочка Анна, яка навчалася в Оксфорді. Саме на її честь була названа група ТАС (абревіатура від Тігіпко Анна Сергіївна).

Друга дружина бізнесмена і політика – Вікторія Тігіпко (очолює венчурний фонд TA Ventures, а також є президентом Одеського кінофестивалю). У цьому союзі народилися троє дітей: Тимофій, Анастасія та Леонтій.

У 2018 році стало відомо про розлучення пари.