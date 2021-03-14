Екснардеп та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, який лише чотири дні тому зробив перше щеплення проти коронавірусу, пішов у кілька київських клубів.

Відповідне відео він опублікував у Instagram.

10 березня Лещенко зробив щеплення вакциною Oxford/AstraZeneca індійського виробництва (Covishield).

А вже у суботу ввечері, 13 березня, пішов у клуби розважитися.

Варто зазначити, що для більш надійного захисту від коронавірусу необхідно зробити два щеплення. В МОЗ України затвердили інтервал введення доз Covishield у 28 днів. До речі, такий інтервал є найменш ефективним у виробленні імунітету проти COVID-19.

Крім того, навіть отримавши першу дозу вакцини, можна все ще бути розповсюджувачем COVID-19 і навіть того не підозрювати.

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Раніше у науковому виданні Lancet написали, що ефективність першої дози щеплення в період з 22 по 90 день склала 76,0%. Ті, хто отримав друге щеплення з більш довшим інтервалом, ефективність вакцини була вище – 81,3% через ≥ 12 тижнів.

У пацієнтів з коротким інтервалом (менше 6 тижнів) – ефективність вакцини склала 55,1%.

Вчені звертають увагу на те, що саме великий інтервал (12 тижнів) дає ефективну імунну відповідь.

Сергій Лещенко нагадав, МОЗ дозволив робити щепленням громадським діячам залишками препарату. Це дає змогу використати вже відкриті флакони, допоки вакцина не зіпсувалася, та має сприяти популяризації щеплення.

“Я закликаю всіх вакцинуватися, і своїм прикладом показую, що це правильно і безпечно”, — підсумував політик.