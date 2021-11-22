Колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" та нардеп VIII скликання Сергій Лещенко зреагував на поширений в мережі відеозапис, на якому зафільмовано, як нібито він вживає наркотики.

Про це повідомляють #Букви.

Ввечері понеділка, 22 листопада, в мережі розповсюдили відеоролик, де людина, схожа на Лещенка, через трубку нюхає невідому речовину.

Тут така справа…словом, дивіться самі ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/vyMGqnpeWH — Букви (@Bykvu) November 22, 2021

#Букви звернулися до Сергія Лещенка за коментарем, утім він у відповідь надіслав свій допис в соцмережі, де прокоментував відповідний ролик.

Він звернув увагу на кілька нестикувань. Зокрема, ролик було підписано словами “Червень 2021. Далі буде”, а людина на відео тепло вдягнена. Також він акцентував, що ніколи не знімає обручку, а людина в кадрі її не має.

“Шок! Сенсація! На анонімних телеграм-каналах вийшло відео, де я щось нюхаю, імовірно, кокс. Із цього приводу маю декілька питань та зауважень: Перше. Чому це вийшло на анонімних телеграм-канал, а не у “Свободі Слова Савіка Шустера” на ТРК “Україна”? Демократія так демократія. Друге. Якщо підписуєте, що це червень, то одягайте мене у футболку або сорочку, а не у шерстяний піджак та шерстяну світлу водолазку. Я їх ношу в холода. Третє. Домалюйте ще обручку на правій руці. Я її ніколи не знімаю, а на “відео” чомусь немає. Четверте. Підтверджую, що найкращий кокс із Авдіівського коксохіма Ріната Ахметова”, — заявив Лещенко.