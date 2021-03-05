Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інститут соціології (КМІС).

Притулі наразі довіряють 31,6% опитаних. У порівнянні з січнем цей рейтинг зріс на 4,3%. Це найвищий показник зростання довіри до українських політиків. Відтак, Притула увійшов до трійки лідерів.

На першому місці – президент України Володимир Зеленський, якому довіряють 39,5% респондентів.

На другому місці – мер Києва Віталій Кличко з показником 33,8%. Однак рейтинг київського міського голови за місяць впав майже на 4% – у січні цей показник складав 37,5%.

Загалом найбільше респондентів довіряють: Володимиру Зеленському (39,5% довіряють і 54,3% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -14,7%), Віталію Кличку (33,8% проти 52,8%, баланс – -19%), Сергію Притулі (31,6% проти 34%, баланс – -2,3%), Володимиру Гройсману (31% проти 53,1%, баланс – -22,1%), Дмитру Разумкову (28,3% проти 30,6%, баланс – -2,3%), Юлії Тимошенко (26,3% проти 67,6%, баланс – -41,3%), Юрію Бойку (24,6% проти 52,2%, баланс – -27,6%), Олегу Ляшку (23,2% проти 69,5%, баланс – -46,3%), Ігорю Смешку (22,4% проти 22,6%, баланс – -0,2%) та Петру Порошенку (21,9% проти 73,5%, баланс – -51,6%).

Рівень довіри до інших політиків нижчий ніж 20%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ). Було опитано 1207 респондентів, котрі мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.