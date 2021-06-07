Колишній кандидат від партії "Голос" на виборах мера Києва, телеведучий та шоумен Сергій Притула заявив про вихід із політсили.

Про це він написав у Фейсбуку.

Притула нагадав, що приєднався до команди “Голосу” 8 червня 2019 року. Йому тоді “подобалась команда людей, яка зібралась під новим політичним брендом, цінності, навколо яких об’єднались ці люди”.

“Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте, станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії “Голос”, – написав Притула, підкресливши, що не йде з політики.

“Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення”, – сказав Сергій Притула.

17 травня Сергій Притула провів з’їзд частини “Голосу” з нагоди другої річниці від створення політсили.