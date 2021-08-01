Про це Притула повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Знаменитість, який нещодавно відсвяткував 40-річчя, вступив на магістратуру до Українського католицького університету у Львові. Він вивчатиме публічне управління та адміністрування.
Притула також опублікував фото з аудиторії ВНЗ.
“Претендувати на участь в державному управлінні без відповідної освітньої бази можна, але не треба. Дипломів спеціаліста та магістра фінансів мені не достатньо. Привіт, магістерська програма з публічного управління та адміністрування УКУ!!!” – написав Сергій.
Телеведучий навчатиметься на заочній формі факультету суспільних наук УКУ, адже, як він каже, минулоріч “вирішив для себе, що моїм пріоритетом на наступних, мінімум, 10 років буде участь у політичному житті країни та долучення до сфери державного управління”.
17 травня Сергій Притула провів з’їзд частини “Голосу” з нагоди другої річниці від створення політсили.
У червні Сергій Притула заявив про вихід із політсили.
- Нагадаємо, що 26 квітня Сергій Притула заявив, що бачить себе очільником партії “Голос”. Крім того, телеведучий розповів, що добре ставиться до музиканта, лідера партії “Голос” Святослава Вакарчука, хоча й вважає, що колишній очільник “Голосу” не дотримав слова.