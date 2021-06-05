Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Звільнений з лав Збройних Сил України… Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть “немає посад”. Хоча їх достатньо. Розумію…команда з Офісу Президента”, – йдеться в повідомленні.
Кривонос зазначив, що служив в ЗСУ тридцять два з половиною роки.
“Багато це? Десятки місць служби, а ще більше місць проживання. Гуртожитки, чужі наймані квартири. Служба була цікавою та нелегкою. У більшості, слава Богу: на полігонах, лісах, горах, степах. Не на плацу! Сотні навчань , тисячі стрільб, сотні польових виходів. Цікаво і дуже цікаво! Дякую Господу, що дав мені долю і здоров’я служити у еліті Збройних Сил! Вдячний своїм армійським вчителям, які на різних етапах моєі служби мене вчили, віддали частину своєї душі та досвіду. Так само і я, віддавав частину себе сотням, тисячам солдат та офіцерів” – наголосив він.
Ексзаступник очільника РНБО додав, що найкраща служба була на війні, бо саме там був жорсткий іспит спроможності захищати свою Батьківщину.
“Вмію і можу це робити! Можу і буду робити це далі! Маю честь!” – резюмував він.
У 2020 році президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
- В інтерв’ю виданню Фокус Зеленський заявив, якщо Росія нападе на Україну з боку окупованого нею Криму почнеться повномасштабна війна, в рамках якої будуть мобілізовані всі українці – і чоловіки, і жінки.
- У відповідь Кривонос заявив, що вважає таку ідею нереалістичною і шкідливою.“Це (оточення президента, – ред.) розповідає президенту, що вони це спроможні зробити (масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії, – ред). А ми, які це пройшли й бачили це у своїх реаліях, — ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків — а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні”, — сказав Кривонос.За словами Кривоноса, держава має ідеологічно виховувати мобілізаційний резерв. Наразі патріотизм в Україні “не підтримується на державному рівні”, про що свідчить практика 2014 року.