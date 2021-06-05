Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Звільнений з лав Збройних Сил України… Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть “немає посад”. Хоча їх достатньо. Розумію…команда з Офісу Президента”, – йдеться в повідомленні.

Кривонос зазначив, що служив в ЗСУ тридцять два з половиною роки.

“Багато це? Десятки місць служби, а ще більше місць проживання. Гуртожитки, чужі наймані квартири. Служба була цікавою та нелегкою. У більшості, слава Богу: на полігонах, лісах, горах, степах. Не на плацу! Сотні навчань , тисячі стрільб, сотні польових виходів. Цікаво і дуже цікаво! Дякую Господу, що дав мені долю і здоров’я служити у еліті Збройних Сил! Вдячний своїм армійським вчителям, які на різних етапах моєі служби мене вчили, віддали частину своєї душі та досвіду. Так само і я, віддавав частину себе сотням, тисячам солдат та офіцерів” – наголосив він.

Ексзаступник очільника РНБО додав, що найкраща служба була на війні, бо саме там був жорсткий іспит спроможності захищати свою Батьківщину.

“Вмію і можу це робити! Можу і буду робити це далі! Маю честь!” – резюмував він.

У 2020 році президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.