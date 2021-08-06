Про це повідомляють #Букви.

Таку міру запобіжного заходу щойно оголосив суддя Шевченківського районного суду Києва.

Таким чином, суддя задовольнив клопотання прокуратури. Адвокати Величка і народний депутат від партії “Голос” Андрій Шараскін просили відпустити Величка на поруки.

Величко перебуватиме в СІЗО до 27 вересня. Права внесення застави йому не дали.

Автору відомого в усьому світі гасла “Путін – хуйло” інкримінують ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації) і ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності), ч. 1 ст. 255 (створення і керівництво злочинною організацією) і ч. 4 ст. 189 (вимагання).

Нагадаємо, 5 серпня в Харківській області Служба безпеки України провела 15 обшуків у ветеранів АТО та представників “Національного корпусу”.

Один із затриманих – автор відомого в усьому світі гасла “Путін – хуйло”, харківський патріот, ветеран російсько-української війни Сергій Величко (Чілі).

“Величко достатньо довгий час провів на фронті. Це та людина, яку заочно знає майже вся Україна. Це той хлопець, який вів колону ультрасів в Харкові в березні 2014-го року на піку протистояння. Він є автором кричалки “Путін ху*ло”. Величко є майданівцем, лідером спротиву в Харкові в 14-му році і одним з лідерів Харківського майдану, а також є ветераном антитерористичної операції. Зараз в Україні таких людей затримує команда, яка переседіла “по білому білету” всі роки війни і всі 8 хвилей мобілізації в українську армію”, – підкреслив лідер політичної партії “Національний корпус” Андрій Білецький.

Білецький вважає ці обшуки повністю сфабрикованою історією.

Фото: “Нацкорпус”

Сергій Величко “Чілі” – народився 3 січня 1996 року.

Ветеран російсько-української війни, у складі полку “Азов” брав участь у запеклих боях 2014-2015 рр.

“Чілі” є одним з лідерів Харківських фанатів, які захистили Євромайдан від проросійських тітушок у 2014 році. Також він є автором всесвітньо відомої кричалки “Путін-Хуйло”.

Після повернення з фронту веде активну громадську діяльність у Харкові.

У “Нацкорпусі” зазначили, що за час цієї діяльності організував та впровадив багато проектів з популяризації спорту та здорового способу життя. Був організатором та співорганізатором незліченних спортивних турнірів за змагань у місті й поза ним. Має безліч відзнак та нагород, як від представників влади, так і від небайдужих громадян та організацій.

“Сергій займається соціальним патронатом літніх людей, багатодітних сімей, веде благодійну діяльність, опікується дитячими будинками та притулками. Є засновником кількох проектів, серед яких: жіноча самооборона та молодіжний хаб для харків’ян. За його безпосередньої участі у Харкові відкрився безкоштовний спортивний зал для молоді, реабілітаційний центр для військових, дитячий табір та сучасна кросфіт зона на одному з міських пляжів. Також Сергій веде боротьбу з соціальними виразками на тілі української державності та представниками проросійських бандформувань. За його ініціативи у Харкові було припинено діяльність двох десятків наркопритонів, наливайок та незаконних гральних закладів”, – повідомили #Буквам у “Нацкорпусі”.

У партії повідомили, що Величко був безпосереднім учасником звільнення захоплених пляжів у Безлюдівці, Хотімлі та Пересічному, а також брав участь у захисті від рейдерів господарських підприємств у Занках та Печенізькому районі.

ЗМІ повідомляли, що у січні 2020 року Сергій Величко підтвердив, що брав участь у бійці із застосуванням зброї на перехресті вулиці Кузнецької і провулків Орських у Харкові 30 січня.

За словами представника “Нацкорпусу” Сергія Величка, він і його друзі приїхали на зустріч з “бандитами”, які обдурили їхнього знайомого.

“З приводу подій, що відбулися: вдумайтеся, хто рейдерить заводи посеред білого дня, біля дитячого будинку з якоюсь незрозумілою стрілкою? Якщо чесно, я навіть не знаю, де завод “ЗБК”, про який так пишуть в інтернеті. Тепер за ситуацією, нашого знайомого бандити, шахраї обдурили на гроші. Приїхавши на зустріч просто поговорити, в нас полетіла граната, почалася стрілянина і за підсумком – втеча цих бандитів”, – сказав Величко.

Ветеран російсько-української війни, лідер руху “Гонор”, колишній керівник київського осередку “Цивільного Корпусу Азов” та київського осередку партії “Національний корпус” Сергій Філімонов характеризує Величко як сміливого і патріотичного хлопця.

“Сергія Величко знаю особисто і по фанатським історіям, і по війні і по громадській діяльності. Охаректеризувати можу як сміливого, цілеспрямованого і патріотичного хлопця. Вважаю що Харьків залишився не окупованим тільки завдяки йому і його друзям. Кримінальну справу не готовий коментувати, тому що не бачив матеріали”, – прокоментував #Буквам Філімонов.