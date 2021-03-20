Сьогодні, 20 березня, одеському активісту Сергію Стерненко виповнюється 26 років. День народження йому доведеться провести у в'язниці, а активісти вийдуть на акцію протесту.

Про це повідомляють #Букви.

Стерненко – учасник одеського місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського “Правого сектора”. Він закінчив Одеський університет ім. Мечникова за спеціальністю “Правознавство”, працював юрисконсультом.

Стерненко був одним з організаторів так званої “сміттєвої люстрації”, в рамках якої різних політиків та чиновників садили у сміттєві баки.

Також він став відомий завдяки протестам в Одесі проти концертів зірок російської естради та мітингів проти незаконних забудов.

Зокрема один із конфліктів стосувався спроби зведення “адміністративної будівлі з торговими приміщеннями” на території Міського саду, який розташований в центрі міста й закладений понад 100 років тому. Територія, на якій нібито мали почати будувати, перебувала у приватній власності, була закрита для громади міста й стояла закинутою не один рік.

Врешті, під час одного з протестів в листопаді 2017-го мітингувальники зайшли туди силою, побившись з поліцією та зламавши ворота. Був там і Стерненко, якого затримали силовики. Активіст отримав звинувачення в організації масових заворушень і два місяці арешту в СІЗО з правом внесення застави у понад 600 тис. грн, що викликало питання у правомірності рішення суду. Проте тодішній голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов вніс за активіста заставу і той вийшов на свободу.

А за кілька місяців стався перший напад на Стерненка. Загалом їх було три.

Третій, найрезонансніший і найвідоміший напад на одеського активіста стався 24 травня 2018 року. Близько 23:00 Сергій разом із дівчиною повертався додому. В арці, яка вела до двору їхнього будинку, на них напали двоє невідомих. Активіст почав оборонятися й поранив обох нападників. Ті почали тікати.

Постраждалі намагалися самотужки їх затримати, однак наздогнати вдалося лише одного – Івана Кузнецова, який помер в результаті отриманих ножових поранень. Власне, саме ця смерть стала приводом для проросійських ЗМІ та політиків звинуватити Стерненка в умисному убивстві. Цікаво, що другий нападник на Стерненка Олександр Ісайкул вже навесні 2019-го втік з України.

Оголосити Стерненку підозру за статтею “умисне убивство” мали ще восени 2019 року. Однак оголосили її в червні минулого року (за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст. 263 (незаконне носіння холодної зброї)). Для цього його викликали на допит до Служби безпеки України.

Стерненку було також висунуто обвинувачення у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Йдеться про справу від 2015 року.

23 лютого Приморський районний суд Одеси засудив Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Йому призначено покарання — 7 років і три місяці ув’язнення. Активістів, що прийшли підтримати Стерненка, розлютив вирок — під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок. Відтоді почалася серія протестів.

До Дня народження Стерненка активісти також анонсували нову акцію протесту. Акція запланована на 19 годину суботи, 20 березня. Вона відбудеться біля Офісу президента Володимира Зеленського на вулиці Банковій у Києві.