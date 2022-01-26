Бізнесмен Сергій Кузяра, який з 2014 року він був одним з найактивніших організаторів постачання вугілля з Росії та ОРДЛО заявив, що вугільна справа проти Порошенка - відкрита маніпуляція фактами, а слідство вимагало від нього будь-яких, навіть неправдивих свідчень проти п'ятого президента.

Відповідну заяву бізнесмен зробив в інтерв’ю “Економічній правді”.

“У справі фігурують кілька контрактів. Один із них стосується постачання вугілля з ПАР. За версією слідчих, Порошенко змусив відмовитися від цих постачань, чим створив залежність від Росії, “ЛНР” та “ДНР”. Дурниця! Я взагалі не розумію, як із таким матеріалом вони пішли вручати підозру Порошенку. Відбувається відкрита маніпуляція фактами. Слідство придумало злочинну групу з Порошенка, Медведчука, Демчишина та мене”, – сказав Кузяра.

Бізнесмен також розповів, що слідство пропонувало йому угоду: “свобода в обмін на свідчення”, тисло, та вимагало звести наклеп на Порошенка, при цьому, слідчі відкрито заявляли, що цікавить їх у цій справі насамперед політик.

“Ніхто навіть не соромився. Вони говорили, що їх цікавить насамперед Порошенко. Вони хотіли будь-яку інформацію, щоб б прив’язати його до цієї справи. З цього приводу вони не просто пропонували мені, а тиснули на мене. Ці свідчення і були основною метою, навіщо мене “закривали”, але я пояснив, що не нікого обговорюватиму”, – розповів Кузяра.

Довідка. Основна частина кар’єри Ігора Кузяри пов’язана з вугільним бізнесом на Донбасі, завдяки чому серед знайомих Кузяри – майже всі місцеві бізнесмени з непростим минулим. Тут і колишній “регіонал” Ігор Гуменюк, і Рінат Ахметов, і старший син Віктора Януковича Олександр.

Завдяки цим контактам Кузяра відомий як менеджер “Сім’ї”. Утім, це твердження герой інтерв’ю безапеляційно спростовує. Та й увагу наразі привертає зовсім інша сторінка з його біографії.

З 2014 року він був одним з найактивніших організаторів постачання вугілля з Росії та ОРДЛО. Тоді це приносило йому гроші, зараз – проблеми. Саме завдяки тодішній активності Кузяра сприймається як один з організаторів “фінансового сприяння терористичним організаціям “ЛНР” та “ДНР”.