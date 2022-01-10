Волонтер, телеведучий і колишній кандидат у нардепи від партії "Голос" Сергій Притула заявив, що цьогоріч планує зареєструвати власну політичну партію.

Про це він розповів у інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Притула зазначив, що назва зараз у процесі обрання. “Як човен назвеш – так він і попливе”, – пожартував про це телеведучий.

Зараз також відбувається і розбудова партійної структури – сама партія у віртуальному стані. У 2022 році Сергій Притула планує зареєструвати партію у 2022 році.

“Але до того, як ми до цього дійдемо, я хочу бачити достатньо сильні команди у регіонах. І тому я зараз стільки багато часу проводжу у поїздках. А я намагаюся зрозуміти і комунікувати безпосередньо з тими людьми, які будуть провідниками партії на місцях”, – зазначив волонтер.

Але що точно відомо: що він не буде пов’язувати своє прізвище з партією. У назві не буде слів ні “Притула”, ні “біля Притули” чи схожі на це слова чи каламбури.

“Відверто кажучи, я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися іменні блоки і так далі. Зараз ми будемо вивчати це питання глибше”, – наголошує Притула.

У створенні цієї партії він наголосив, що робить усе, щоб не повторювати помилок “Голосу”. Саме тому він почав розбудову партії заздалегідь, а не за кілька місяців, щоб “підійти до виборчої парламентської кампанії вже у всеозброєнні й на 100% з перевіреними людьми”.

Але Притула наголосив, що він не планує сподобатися 100% людей:

“Я чітко розумію, що гнатися за тим, щоб сподобатися 100% людей – це утопія. Особливо зважаючи, що в Україні близько 25% потенційних виборців не вважають Росію країною-агресором, то я розумію, що в мене вже частково відповідає цей сегмент. Я розумію, що наявні лідери українських партій мають свій “зацементований” електорат, чи то пак ядро, як його називають”, – наголошує телеведучий.

Однак, він розраховує на сегмент 25-28% виборців.