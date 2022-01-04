Повномасштабне вторгнення Росії є для президента Володимира Путіна якщо не відвертим самогубством, то «достатньо відважним кроком» у напрямку суїциду. Поки немає об’єктивних ознак, які б свідчили про підготовку російської армії до наступу на Україну.

Про це журналіст, народний депутат від фракції “Голос” Сергій Рахманін сказав в інтерв’ю виданню LB.ua.

Народний депутат звернув увагу на те, що суспільству розповідають про велику кількість людей, збільшення батальйонно-тактичних груп на кордоні тощо.

“Батальйонно-тактична група – це формування, яке саме по собі реальної загрози, якщо ми говоримо про широкомасштабне вторгнення, не становить”, – сказав Сергій Рахманін.

Він розповів, що є об’єктивні маркери або критерії, за якими оцінюється рівень загрози.

Так, на думку Сергія Рахманіна, аби говорити про широкомасштабне вторгнення, має бути створене потужне ударне угрупування.

“Потужне ударне угрупування – це певна кількість специфічних частин і підрозділів, певна кількість і якість військової техніки, інших засобів, яка використовується для прориву оборони, для забезпечення й підтримки цього прориву”, – уточнив він.

Також журналіст звернув увагу на ремонт старих і побудову нових злітно-посадкових смуг.

“Це накопичення необхідного критичного запасу паливно-мастильних матеріалів. Бо якщо ми говоримо про велику кількість техніки, яка використовується, вона має на чомусь їздити. І це паливо має перекидатися, накопичуватися достатньо близько до кордону”, – зауважив Сергій Рахманін.

Наступні ознаки плануваня широкомасштабного наступу, за його словами, – розгортання військових шпиталів і центрів управління та активні дії з рекогносцирування місцевості. Також – концентрація військово-транспортної авіації та певні мобілізаційні заходи, тренування і навчання особового складу.

Сергій Рахмінін наголосив, що поки цього на території Росії не відбувається.

“Уявіть собі, наприклад, державний кордон України і Росії. Тут розташовані якісь військові частини, якась кількість техніки. Туди перекидається ще якась частина військової техніки, особового складу. Ці люди вперше бачать одне одного. Для того, щоб кожен розумів свій маневр, вони мають пройти так зване злагодження. Цього, принаймні масштабно, не відбувається поки що”, – сказав він.