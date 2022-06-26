Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу приїхав з інспекцією на окуповані території України.

Про це повідомляє російське видання Интерфакс і опубліковано на Youtube-каналі Новости Приднестровья и в мире

Шойгу відвідав командні пункти російський військових в Україні. Він заслухав доповіді стосовно теперішньої обстановки та дій російських збройних сил на основних операційних напрямках і провів загальну ревізію.

За даними ЗМІ, особливу увагу він приділив організації всестороннього забезпечення бойових дій і забезпеченню необхідних побутових умов для військових РФ.

Також окупантам, які вже взяли участь у боях в Україні, Шойгу вручив нагороди. Зокрема, медаллю “Золотая Звезда”, “Герой Російської Федерації” та Ордена мужності російським воякам, які “виявили героїзм і самовідданість при виконанні бойових завдань”.

У якому саме окупованому місті побував Сергій Шойгу – не уточнюють.