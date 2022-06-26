Про це повідомляє російське видання Интерфакс і опубліковано на Youtube-каналі Новости Приднестровья и в мире
Шойгу відвідав командні пункти російський військових в Україні. Він заслухав доповіді стосовно теперішньої обстановки та дій російських збройних сил на основних операційних напрямках і провів загальну ревізію.
За даними ЗМІ, особливу увагу він приділив організації всестороннього забезпечення бойових дій і забезпеченню необхідних побутових умов для військових РФ.
Також окупантам, які вже взяли участь у боях в Україні, Шойгу вручив нагороди. Зокрема, медаллю “Золотая Звезда”, “Герой Російської Федерації” та Ордена мужності російським воякам, які “виявили героїзм і самовідданість при виконанні бойових завдань”.
У якому саме окупованому місті побував Сергій Шойгу – не уточнюють.
- Нагадаємо, за оцінкою розвідки Великої Британії, захоплення міста Сєверодонецьк (Луганська область) Росією є значним досягненням у межах її мети по захопленню сходу України.
- За даними Інституту вивчення війни, 25 червня російські війська поступово нарощували потужності на сході від Бахмута, зокрема невизначені частини російської 5-ї загальновійськової армії.
- Також міністерство оборони (МО) Росії 24 червня оголосило нових командирів “центрального”та “південного” угруповань сил в Україні, підтвердивши чутки про зміни.