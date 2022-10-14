Український письменник, поет, перекладач та громадський активіст Сергій Жадан отримав медаль "За оборону міста-героя Харків".

Про це він повідомив у Instagram, опублікувавши відповідне фото.

“Служу Народу України!” — написав Жадан під своїм дописом у соціальній мережі.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни у своїх соціальних мережах письменник розповідає про сьогоднішній Харків. Так, Жадан описав життя міста після одного з ранкових обстрілів росіянами.

У квітні український письменник заявив, що не збирається виїжджати з Харкова, оскільки він, попри постійні російські обстріли міста, займається волонтерством та просуванням української культури.