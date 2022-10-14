Про це він повідомив у Instagram, опублікувавши відповідне фото.
“Служу Народу України!” — написав Жадан під своїм дописом у соціальній мережі.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни у своїх соціальних мережах письменник розповідає про сьогоднішній Харків. Так, Жадан описав життя міста після одного з ранкових обстрілів росіянами.
У квітні український письменник заявив, що не збирається виїжджати з Харкова, оскільки він, попри постійні російські обстріли міста, займається волонтерством та просуванням української культури.
- Український письменник та активіст Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера за “літературну, поетичну та есеїстичну творчість та мужню відданість у важкий час”.
- Харківського письменника, поета, активіста та волонтера Сергія Жадана названо “Людиною року” за версією польського видання Gazeta Wyborcza.
- Раніше #Букви розповідали про те, чому Жадан без перебільшення – один із найголовніших українських письменників сьогодення.