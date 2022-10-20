“Премія імені Серхіо де Молла присвячена питанням прав людини. Гадаю, для України це сьогодні питання нагальні та життєво важливі — російські окупанти позбавили тисячі наших співвітчизників елементарних прав та свобод. Власне, ця війна і ведеться нами за наші права, зокрема — за право лишатися собою”, — написав письменник та музикант.

Діяч подякував “польським друзям за те, що продовжують підтримувати Україну”. Також він висловив подяку полякам, які переймаються “нашим болем і сповнюються нашою вірою”.