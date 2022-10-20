Про це повідомив Сергій Жадан у Facebook.
Премію засновано на честь бразильського дипломата Серхіо Віейра де Молла, який понад 34 роки працював в ООН. Жадан додав, що для України сьогодні питання прав людини є нагальним через російське вторгнення.
“Премія імені Серхіо де Молла присвячена питанням прав людини. Гадаю, для України це сьогодні питання нагальні та життєво важливі — російські окупанти позбавили тисячі наших співвітчизників елементарних прав та свобод. Власне, ця війна і ведеться нами за наші права, зокрема — за право лишатися собою”, — написав письменник та музикант.
Діяч подякував “польським друзям за те, що продовжують підтримувати Україну”. Також він висловив подяку полякам, які переймаються “нашим болем і сповнюються нашою вірою”.
“Зрозуміло, що сьогодні всі премії, нагороди та відзнаки, які отримують українські митці, є передусім виявами поваги та підтримки усім українцям, які протистоять агресору. Тому спасибі всім, хто нині стоїть поруч із нами. Разом переможемо!” — підкреслив літератор.
Музикант отримав разом з премією 10 тисяч злотих (близько 80 тисяч гривень). Отримані кошти він інвестує в оборону рідного Харкова.
“Вільний український Харків — це саме про права і свободи”, — підсумував Жадан.
- В Україні запустили платформу Save the Spot. Через неї іноземці можуть донатити кошти для відновлення українських закладів культури, які постраждали внаслідок війни.