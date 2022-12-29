Про це повідомив Сергій Жадан у Facebook.
Українського музиканта відзначили “За сприяння Збройним Силам України”.
“Служу Українському Народу”, – написав він.
У супровідному документі зазначено, що наказ про нагородження Сергія Жадана видано ще 30 листопада. Його підписав глава оборонного відомства Олексій Резніков.
Фронтмен гурту отримав медаль за волонтерську діяльність. Від початку широкомасштабного вторгнення росіян в Україну Сергій Жадан збирає кошти на потреби військових у різні доступні способи.
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