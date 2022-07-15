Український письменник, перекладач, громадський діяч та музикант Сергій Жадан цього року отримає премію Ганни Арендт за політичне мислення.

Про це йдеться на сайті Фонду Генріха Бьолля.

Журі визнало Сергія Жадана великим оповідачем, який продовжує традицію центральноєвропейської літератури й водночас революціонізує її.

“Погляди, які Сергій Жадан дає своїм читачам на українське суспільство, та те, як він розповідає про виживання у війні, є унікальними у новітній європейській суспільній літературі”, – йдеться у заяві журі.

Із книг Сергія Жадана читачі дізнаються, як із маси травмованих війною та нещастями людей народжується нова громадянська енергія солідарності.

Український письменник не лише описує український світ, він допомагає зрозуміти його у всьому його хаосі, стражданнях і людяності. Це метод розповіді, в якому оповідач – не господар, а такий же, як і всі, зупинився у хаосі повсякденного життя та шукає вихід. Також члени журі згадали музичний рок-гурт Сергія Жадана “Жадан і Собаки”.

“Жадан є великим громадянином у розумінні Арендт, який дбає про суспільство, в якому живе і працює та активно сприяє тому, щоб громадяни не падали духом під час широкомасштабної російської війни проти України”, – зазначається у повідомленні.

Нагороду вручать 2 грудня 2022 року в історичній ратуші Бремена.

Своєю чергою, Сергій Жадан подякував за нагороду на своїй сторінці у Facebook.

“Дуже вдячний журі за цю нагороду. Можу лише вкотре повторити, що нині всі нагороди, отримані українським мистецтвом у світі, є передусім нагородами нашим читачам, слухачам та глядачам. Мільйонам українців, котрі своєю боротьбою, своїм опором, своєю щоденною працею стверджують у світі Україну”, – зазначив український письменник.

Також він додав, що для нього – велика честь бути причетним до цього народу й культури.

Нагадаємо, що Сергій Жадан цього року отримає міжнародну Премію миру німецької книжкової торгівлі. Опікунська рада обрала українського письменника та музиканта Сергія Жадана лауреатом Премії миру 2022 року. Нагородження відбудеться 23 жовтня 2022 року, у церкві Паульскірхе у Франкфурті й транслюватиметься у прямому ефірі на ARD о 10:45.

Довідка. Премія Ганни Арендт присуджується Фондом Генріха Бьолля у співпраці з містом Бремен, вона становить 10 тисяч євро.