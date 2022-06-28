Український письменник, перекладач, громадський діяч та музикант Сергій Жадан цього року отримає міжнародну Премію миру німецької книжкової торгівлі.

Про це йдеться на офіційній сторінці премії, а також про це повідомив Сергій Жадан у Facebook.

Опікунська рада обрала українського письменника та музиканта Сергія Жадана лауреатом Премії миру 2022 року. Нагородження відбудеться 23 жовтня 2022 року, у церкві Паульскірхе у Франкфурті й транслюватиметься у прямому ефірі на ARD о 10:45.

“Ми вшановуємо українського письменника та музиканта за його видатну мистецьку творчість та гуманне ставлення до людей, які воюють”, – йдеться у повідомленні опікунської ради.

У своїх романах, есе, віршах і текстах пісень Сергій Жадан занурює читачів у світ, який пережив великі потрясіння і водночас продовжує жити традиціями. Його лірика розповідає про те, як повномасштабна війна та руйнація входять у цей світ і спантеличують людей. Проте письменник знаходить власну мову, яка потужно показує те, що більшість людей не хотіли бачити.

Сергій Жадан подякував німецьким книговидавцям та книгорозповсюджувачам за цьогорічну Премію миру. Та зазначив, що надважливим є те, що у німецькому інформаційному просторі присутня Україна. Важливо, що восени на Франкфуртському книжковому ярмарку Україна буде темою для обговорення.

“Ми потребуємо зброї, але інформаційної підтримки ми потребуємо так само. Ми маємо перемогти в цій війні, ми мусимо захистити своє майбутнє. Тому нині кожен вияв підтримки української культури працює на нашу перемогу. Величезна подяка всім за солідарність”, – наголосив письменник.

Довідка. Премія миру німецьких книгарів – міжнародна премія миру, яка щорічно присуджується з нагоди проведення Франкфуртського книжкового ярмарку. Церемонія вручення проходить у франкфуртській Церкві Святого Павла. За статутом, премію присуджують особистості, яка “своєю діяльністю у галузях літератури, науки і мистецтва зробила видатний внесок в утвердження ідеї миру”. Премія миру присуджується Спілкою німецьких книгарів. Сума премії становить 25 000 євро.