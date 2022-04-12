Український письменник та активіст Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера за "літературну, поетичну та есеїстичну творчість та мужню відданість у важкий час".

Про це він сповістив у Facebook.

Премія Свободи від фундації Франка Ширрмахера, видавця національної німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung цьогоріч була надана вперше, на додаток до основної премії. Як пояснили організатори, надалі її вручатимуть “особистостям, які прагнуть просвітленої свідомості та творчої свободи особистості”.

“Дякую організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою”, – зазначив Жадан.

Грошова складова премії становить 10 000 швейцарських франків. Письменник заявив, що віддасть їх на волонтерські потреби.