Громадський активіст, український письменник, поет і перекладач Сергій Жадан 23 жовтня отримав Премію миру німецьких книгарів. Її присудили за його "видатну творчість і гуманітарну позицію", з якими він допомогає людям під час війни.

Про це повідомив сам митець у Facebook.

Церемонія нагородження відбулася у Франкфурті. Під час неї він виголосив глибоку промову про зміни під час війни.

Сергій Жадан зазначив, що фундаментальна відмінність війни від миру полягає у неможливості вільно дихати і вільно говорити.

“Неможливість вільно дихати і вільно говорити — фундаментальна відмінність війни від миру. Але ми мусимо говорити. Навіть у воєнний час. Особливо у воєнний час. Як говорити людині під час війни? Як впоратися з інтонаціями, у яких стільки відчаю, гніву і болю? Проблема – не в наших формулюваннях, світові, який нас слухає, іноді важко нас зрозуміти. Ми говоримо емоційно, напружено, прямо. Українцям не треба виправдовуватися за свої емоції, але їх треба пояснити. Ми можемо пояснити, ми можемо описати, що з нами сталося і відбувається далі. Ми мусимо налаштуватися, що це не буде легка розмова. Але її треба сьогодні почати”, — наголосив під час вручення премії Жадан.

Український письменник наголосив, що пропонувати капітуляцію під виглядом миру не є шляхом до мирного життя та порятунку наших міст. Він додав, що, можливо, капітуляція українців допоможе європейцям зекономити на енергоносіях, але як громадяни ЄС будуть себе почувати, якщо “тепло їхніх домівок оплачене зруйнованими долями та будинками людей, які теж хотіли жити в мирній і спокійній країні?”.

“Мова іноді видається слабкою. Проте саме вона в багатьох випадках є джерелом сили. Вона може відступити від тебе на якийсь час, проте вона нездатна зрадити. Це і є головним та визначальним. Доки у нас є наша мова – доти у нас є бодай примарні шанси пояснити себе, проговорити свою правду, навести лад у своїй пам’яті. Тому говорімо, говорімо. Навіть, коли наші слова ранять горло”, — зауважив активіст.

Зазначимо, що премію Німецької книготорговельної асоціації вручають щорічно. Її заснували у 1950 році.

Призовий фонд премії складає 25 тисяч євро. Раніше нагороду отримували Сюзан Зонтаг, Орхан Памук, Маргарет Етвуд, Януш Корчак, Лешек Колаковскі, Астрід Ліндґрен, Мартін Бубер, Герман Гессе, Карл Ясперс тощо.