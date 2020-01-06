Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
“Чорнобиль” отримав премію в номінації “Кращий міні-серіал або телефільм”.
Він успішно обійшов інших кандидатів: “Виверт-22”, “Фоссі / Вердон”, “Найгучніший голос”, а також “Неймовірне”.
Міні-серіал “Чорнобиль” американського режисера Джона Ренка розповідає про катастрофу, яка сталася в Україні в 1986 році.
Актор з серіалу Стеллан Скарсгард отримав премію як кращий актор другого плану в телесеріалі.
Варто зазначити, що у вересні “Чорнобиль” завоював три нагороди американської телевізійної премії “Еммі”.
- У серпні Національний архів США оприлюднив перший засекречений звіт американської розвідки про аварію на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.
- Український драматург Павло Ар’є запідозрив американський телеканал НВО у використанні без дозволу фрагмента своєї п’єси “Сталкери” в четвертому епізоді міні-серіалу “Чорнобиль”.
- Дружина загиблого ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, пожежного Василя Ігнатенка Людмила заявила, що телевізійна мережа HBO не питала офіційно дозволу на екранізацію її історії.