Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

“Чорнобиль” отримав премію в номінації “Кращий міні-серіал або телефільм”.

Він успішно обійшов інших кандидатів: “Виверт-22”, “Фоссі / Вердон”, “Найгучніший голос”, а також “Неймовірне”.

Міні-серіал “Чорнобиль” американського режисера Джона Ренка розповідає про катастрофу, яка сталася в Україні в 1986 році.

Актор з серіалу Стеллан Скарсгард отримав премію як кращий актор другого плану в телесеріалі.

Варто зазначити, що у вересні “Чорнобиль” завоював три нагороди американської телевізійної премії “Еммі”.

  • У серпні Національний архів США оприлюднив перший засекречений звіт американської розвідки про аварію на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.
  • Український драматург Павло Ар’є запідозрив американський телеканал НВО у використанні без дозволу фрагмента своєї п’єси “Сталкери” в четвертому епізоді міні-серіалу “Чорнобиль”.
  • Дружина загиблого ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, пожежного Василя Ігнатенка Людмила заявила, що телевізійна мережа HBO не питала офіційно дозволу на екранізацію її історії.