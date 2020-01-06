10-серійний фільм HBO про Чорнобильську трагедію отримав чотири номінації премії "Золотий глобус".

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

“Чорнобиль” отримав премію в номінації “Кращий міні-серіал або телефільм”.

Він успішно обійшов інших кандидатів: “Виверт-22”, “Фоссі / Вердон”, “Найгучніший голос”, а також “Неймовірне”.

Міні-серіал “Чорнобиль” американського режисера Джона Ренка розповідає про катастрофу, яка сталася в Україні в 1986 році.

Актор з серіалу Стеллан Скарсгард отримав премію як кращий актор другого плану в телесеріалі.

Варто зазначити, що у вересні “Чорнобиль” завоював три нагороди американської телевізійної премії “Еммі”.