Серіал "Хлопаки" (The Boys) від Amazon Prime став найпопулярнішим супергеройським шоу 2022 року. Згідно з рейтингом Nielsen, глядачі переглянули 10,6 мільярда хвилин серіалу.

Про це повідомило CBR.com.

Nielsen зазначило, що перше місце посідають “Дивні дива” (Stranger Things) від Netflix з 52 мільярдами хвилин. Далі йдуть інші шоу Netlfix “Озарк” (31,3 мільярда), “Середа” (Wednesday) (18,6 мільярда), “Кобра Кай” (16,7 мільярда) і “Бріджертон” (14 млрд). Компанія домінує в списку Nielsen з 15 найкращих потокових оригіналів, займаючи 13 позицій, включаючи перші 10.

Водночас “Хлопаки” та “Володар кілець: Кільця влади” (9,4 млрд), який перебуває на 15 місці, потрапили у список рейтингу як ті, що не належать Netflix. Водночас фільми Marvel востаннє потрапляли в список Nielsen наприкінці 2021 року, коли “ВандаВіжен” (WandaVision) посіла 14 місце з 7,3 мільярдами хвилин перегляду.

Нині Amazon Prime працює над 4 сезоном “Хлопаків”. Серіал став перший шоу не від Netlfix, який потрапив у ТОП10 найкращих потокових шоу Nielsen протягом тижня з 31 серпня по 6 вересня 2020 року. Також він є першим коміксом, адаптація якого була номінована на премію “Еммі” в категорії “Найкращий драматичний серіал” у 2021 році.

Поки не визначено дату виходу четвертого сезону, утім його зйомки вже завершено.