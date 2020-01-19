Комедійний серіал "Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл" увійшов в десятку фільмів, які українці шукали в пошуковику Google.

Про це повідомляється у звіті Google Trends.

Лідирує в списку запитів фільм “Джокер”, далі “Месники: Фінал”, “Аквамен” і хоррор “Воно 2”. А ось на п’ятій позиції – російський комедійний серіал “Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл”. Дев’ятий за популярністю запитів – українсько-американський фільм “Захар Беркут”:

“Джокер” “Месники: Фінал” “Аквамен” “Воно 2” “Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл” “Король Лев” “Одного разу в Голлівуді” “Капітан Марвел” “Захар Беркут” “Як приручити дракона 3”

Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.