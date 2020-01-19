Про це повідомляється у звіті Google Trends.

Лідирує в списку запитів фільм “Джокер”, далі “Месники: Фінал”, “Аквамен” і хоррор “Воно 2”. А ось на п’ятій позиції – російський комедійний серіал “Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл”. Дев’ятий за популярністю запитів – українсько-американський фільм “Захар Беркут”:

  1. “Джокер”
  2. “Месники: Фінал”
  3. “Аквамен”
  4. “Воно 2”
  5. “Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл”
  6. “Король Лев”
  7. “Одного разу в Голлівуді”
  8. “Капітан Марвел”
  9. “Захар Беркут”
  10. “Як приручити дракона 3”

Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.

  • Глобальний пошуковик Google назвав персоналії, імена яких найчастіше вводили в пошук у 2019 році. Лідирує Президент Володимир Зеленський.