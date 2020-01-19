Про це повідомляється у звіті Google Trends.
Лідирує в списку запитів фільм “Джокер”, далі “Месники: Фінал”, “Аквамен” і хоррор “Воно 2”. А ось на п’ятій позиції – російський комедійний серіал “Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл”. Дев’ятий за популярністю запитів – українсько-американський фільм “Захар Беркут”:
- “Джокер”
- “Месники: Фінал”
- “Аквамен”
- “Воно 2”
- “Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл”
- “Король Лев”
- “Одного разу в Голлівуді”
- “Капітан Марвел”
- “Захар Беркут”
- “Як приручити дракона 3”
Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.
- Глобальний пошуковик Google назвав персоналії, імена яких найчастіше вводили в пошук у 2019 році. Лідирує Президент Володимир Зеленський.