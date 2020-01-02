Про це розповіла в інтерв’ю #Буквам засновниця нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ільченко.
“Це спекулятивний фільм, я вважаю. Чи можна його називати пропагандою, напевно ні, тому що в той момент він не знімався офіційною владою і не була офіційна машина залучена. У будь-якому разі це була частина контенту, який виходив на ринкових умовах, тому це не пропаганда. Але це спекуляція. Медійна спекуляція”, – наголосила вона.
Ільченко уточнила, що серіал отримав популярність завдяки тому, що українці шукали підтвердження міфу про людину з народу, у якої “все добре вийшло, і вона стала королем”.
“Він (серіал, – ред.) відповідає потребам людей підтвердити прекрасний міф – знаєте, дуже багато казок таких є – було у батька три сини: два розумних, а третій дурень. Дурень дурнем, але сповнений шарму, і в результаті у нього все добре вийшло, і він став королем”, – пояснила нейромаркетолог.
Вона уточнила, що саме такі міфи-казки є “глобальними скриптами”, якими людину програмують із дитинства.
“Слуга народу” чому став популярним? Тому що він потрапив у запит, який існує у людській природі. Питання в тому, чому наш народ продовжує жити казками, які в принципі розраховані на вік 5-7 років. Чому наш народ не перейшов на складніші скрипти, ось в цьому питання”, – додала Ільченко.
ДОВІДКА. Серіал “Слуга народу” складається з трьох сезонів. Прем’єра в Україні відбулася на телеканалі “1+1” в листопаді 2015 року, другого сезону – 23 жовтня 2017 року, а прем’єра третього сезону відбулася напередодні президентських виборів – 27 березня 2019 року. За сюжетом, головний герой – вчитель історії Василь Голобородько – став популярним у країні завдяки різкому відеоролику, що критикує владу. Після цього його було обрано президентом України.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо у певних країн є ядерна зброя, то у нас – серіал “Слуга народу”.
- Міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив думку, що серіал “Слуга народу” може сприяти зміні сприйняття українців і України серед росіян.