Про це розповіла в інтерв’ю #Буквам засновниця нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ільченко.

“Це спекулятивний фільм, я вважаю. Чи можна його називати пропагандою, напевно ні, тому що в той момент він не знімався офіційною владою і не була офіційна машина залучена. У будь-якому разі це була частина контенту, який виходив на ринкових умовах, тому це не пропаганда. Але це спекуляція. Медійна спекуляція”, – наголосила вона.

Ільченко уточнила, що серіал отримав популярність завдяки тому, що українці шукали підтвердження міфу про людину з народу, у якої “все добре вийшло, і вона стала королем”.

“Він (серіал, – ред.) відповідає потребам людей підтвердити прекрасний міф – знаєте, дуже багато казок таких є – було у батька три сини: два розумних, а третій дурень. Дурень дурнем, але сповнений шарму, і в результаті у нього все добре вийшло, і він став королем”, – пояснила нейромаркетолог.