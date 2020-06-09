Заборона на в'їзд в Україну іноземного актора не може одночасно слугувати підставою для того, щоб фільми з його участю також були заборонені в нашій країні.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу “UA: Перший” міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи ситуацію навколо серіалу “Свати” і російського актора Федора Добронравова.

“По-перше, я вважаю, що і санкції були введені необґрунтовано. По-друге, давайте все ж розрізняти. Є заборона в’їзду. Яким чином заборона в’їзду може стосуватися аудіовізуального продукту? Я багато разів запитував про це у керівників минулої влади, і ми вели суперечки. На мій погляд одна справа, коли є відкрита кримінальна справа проти когось, наприклад, Охлобистіна, Пореченкова або ще когось. Тоді це повинно стосуватися так званих чорних списків. Інша справа, коли автоматом всі ці люди заносяться в чорні списки, і сотні годин аудіовізуального продукту, в тому числі фільм Романа Балаяна, кладуться на полицю”, – зазначив Ткаченко.

На його думку, з цим питанням “необхідно розібратися”, щоб формування “чорних списків” було прозорим і зрозумілим.

“Тому що, на мою думку, тільки той факт, що комусь заборонено в’їзд, не може одночасно бути підставою для того, щоб стрічки, в яких брали участь ці люди, були заборонені”, – наголосив Ткаченко.

За його словами, також “не зовсім справедливо, коли актори, які вже давно померли, входять у цей” чорний список “.

(На відео – з 26:00)