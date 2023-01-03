Наступні сезони оригінального серіалу Wednesday від Netflix можуть вийти на стрімінговому сервісі Amazon Prime Video.

Про це повідомило Hypebeast.

Можливість виходу подальшого сезону на Amazon пов’язана зі злиттям корпорації і Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Остання компанія володіє правами на The Addams Family, з яких взята ідея серіалу Wednesday.

Видання додало, що нині інформація не є підтвердженою. Раніше в Amazon заявляли, що, ймовірно, не будуть робити весь вміст MGM ексклюзивом Prime Video.

На сьогодні Wednesday ще не отримала “зелене світло” для другого сезону. Утім продюсери вже нібито опрацьовують питання з новими місцями для зйомок і наймають нових сценаристів для продовження історії.

Серіал нещодавно випередив Stranger Things. Wednesday отримала найбільшу кількість переглядів за один тиждень для англомовного серіалу на Netflix, зібравши понад 400 мільйонів годин лише за тиждень.