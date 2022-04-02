Про це йдеться у дописі Валентина Резніченка у Facebook.
За даними Резніченка, у Дніпрі ракети окупати потрапили в інфраструктурний об’єкт, унаслідок чого виникли серйозні руйнування.
Окрім цього внаслідок удару поранення отримали двоє людей.
Резніченко також додав, що російські загарбники потрапили в одну з АЗС Кривого Рогу. Унаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Обійшлось без постраждалих.
За даними голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, місто окупанти обстріляли з систем залпового вогню “Град”.
Глава Дніпропетровської ОВА також повідомив, що українські ППО збили над областю 4 ворожі ракети та 1 безпілотник.
- Нагадаємо, що в ніч на 2 квітня російські загарбники ракетними ударами обстріляли Полтавську область. Окупанти випустили ракети по Полтаві та Кременчуку. Удари завдали по об’єктах інфраструктури та житлових будинках.