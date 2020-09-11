Лідер партійного осередку "Європейської солідарності" у столиці, секретар Київської міської ради Володимир Прокопів заявив, що "ЄС" вже сформувала першу п’ятірку кандидатів на виборах до Київради.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Прямий”.

Прокопів зазначив, що у перемозі “Євросолідарності” на виборах до Київради немає сумнівів, тому що рейтинги партії зростають.

“Ми ведемо на вибори до Київради серйозну команду, яка складається не з невідомих нікому кандидатів, а з фахівців. Ви будете приємно здивовані п’ятіркою кандидатів, які представлятимуть “Європейську Солідарність”. Всі вони – фахові люди, у кожного за плечима історія успіху, який ми будемо проєктувати на столицю”, – сказав він.

Крім того, він додав, що “ЄС” запропонувала демократичним силам підписати угоду про співпрацю та координацію дій на виборах, щоб не допустити “взаємопоборювання кандидатів”.

За словами Прокопіва, “лише спільні зусилля відповідальних дієвих громадян здатні зберегти Україну у надзвичайно складний час”.