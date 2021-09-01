Серпнева температура в Києві була майже на градус вища за кліматичну норму.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря у серпні у столиці склала +21,1°С, що на 0,7°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,6°С, а найспекотніше – 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,4°С.

Опадів у серпні на проспекті Науки 37 випало 65 мм, або 116% кліматичної норми.