Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що сертифікати вакцинації проти COVID-19 для Євросоюзу з’являться вже 15 червня цього року.

Про це він розповів в етері французького телеканалу La Chaîne Info.

“Поки ми можемо бути впевнені, що кожен європеєць, який бажає пройти вакцинацію, матиме доступ до вакцини, це буде в наступні два-три місяці. Також буде добре, якщо ми зможемо отримати медичний сертифікат, який демонструє ваш стан”, — додав комісар.

Бретон пояснив, що сертифікат буде мати як електронну, так і паперову версії. Вгорі документа розташований QR-код, який покаже стан здоров’я незалежно від того, чи була людина вакцинована чи ні. Крім того, в сертифікаті вкажуть ім’я і прізвище, дату народження, номер паспорта, а також сам QR-код.

У людини, яка пройшла вакцинацію, буде вказано тип вакцини. Також в документі відзначать, якщо власник сертифіката був носієм COVID-19.

Фото: LCI

Як уточнив Бретон, у тих, хто не проходив вакцинацію і не хворів COVID-19, будуть вказуватися результати ПЛР-тесту.

Інформація, зазначена в сертифікаті, буде доступна на всіх мовах країн ЄС. Єврокомісар додав, що сертифікат стане доступний в середині червня. Авіакомпанії можуть попросити документ, однак якщо його немає, то пасажир може надати результати ПЛР-тесту.