Про це повідомляють #Букви з посиланням на алгоритми сервісу.
Під час спроби вибрати об’єкт розміщення в будь-якому населеному пункті РФ або Білорусі на Booking.com з’являється сповіщення, що в цьому місці та околицях є “0 приміщень”. Так, країни, що ініціювали військову агресію проти України були “відрізані” від ще однієї можливості бронювати житло – у п’ятницю, наприклад, від співпраці з державами відмовився ідентичний сервіс Airbnb.
Зауважимо, що це ще одна з десятків компаній, які розірвали відносини з агресорами. Серед них також Apple, Oracle, Dell Technologies, Mercedes, Jaguar, Lenovo, Intel, Sony, нафтова Exxon Mobile, тощо.
- Нагадаємо, Ведучий відомого шоу “Руйнівники міфів” Джеймі Гайнеман звернувся до бойовиків з вимогою припинити війну та покинути українські землі.
- Журналіст-розслідувач видання “Bellingcat” Христо Грозев висловив переконання, що ресурсів російської армії вистачить ще максимум на два дні. Водночас він застеріг, що у цьому також є небезпека.
- У Білому домі запевнили, що в Україні зараз задіяні 90% військ, які РФ готувала для нападу. Захоплення Києва — нашої столиці — все ще лишається кінцевою метою Путіна.