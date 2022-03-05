Сервіс бронювання готельних номерів і житла Booking.com припинив співпрацю з РФ та Білорусією через вторгення в Україну. Тепер у країнах неможливо забронювати житло.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на алгоритми сервісу.

Під час спроби вибрати об’єкт розміщення в будь-якому населеному пункті РФ або Білорусі на Booking.com з’являється сповіщення, що в цьому місці та околицях є “0 приміщень”. Так, країни, що ініціювали військову агресію проти України були “відрізані” від ще однієї можливості бронювати житло – у п’ятницю, наприклад, від співпраці з державами відмовився ідентичний сервіс Airbnb.

Зауважимо, що це ще одна з десятків компаній, які розірвали відносини з агресорами. Серед них також Apple, Oracle, Dell Technologies, Mercedes, Jaguar, Lenovo, Intel, Sony, нафтова Exxon Mobile, тощо.