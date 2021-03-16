Інвесторами в раунді стали фонд TA Ventures спільно з клубом приватних інвесторів ICLUB.

Що таке OVO

OVO – сервіс доставки свіжих овочів і фруктів з дарк сторі. Стартап навесні 2020 років запустили засновники маркетингового агентства Bluocean Роман Мелкумов і Степан Зіняк.

У покупки овочів і фруктів в супермаркеті є кілька проблем: асортимент скромніше, ніж на складі, відвідувачі чіпають продукти руками, а процес вибору займає чимало часу. OVO пропонує доставити фрукти, овочі і супутні продукти до дверей квартири за 60 хв.

За словами Мелкумова, спочатку компанія не планувала залучати інвестиції: “Ми запустили сервіс в розпал карантину і розвивали його за рахунок оборотних коштів. Так як бізнес з першого дня був прибутковим, ми думали про бізнес-кредит, але познайомилися з Андрієм Федорівим – і він запропонував стати партнером в нашій компанії “.

Деталі раунду

Влітку 2020 року, крім Федоріва, проектом зацікавився фонд TA Ventures. В результаті стартап залучив інвестиції від фонду та клубу приватних інвесторів ICLUB.

“OVO – компанія з унікальною моделлю. Команда взяла краще від моделі HelloFresh і додала в неї доставку протягом години. Фокус OVO – продукти, за якими ми найчастіше ходимо в магазин біля будинку або супермаркет. Всього за кілька місяців після інвестиції команда збільшила місячну виручку в 5 разів і відкрила перший дарк стор”, – відзначає партнер TA Ventures Олег Маленков.

OVO став ще одним українським стартапом, який привернув інвестиції від TA Ventures і ICLUB в 2020 році.

“OVO і Liki24 доводять, що навіть криза не заважає хорошим компаніям залучати інвестиції. Ці 2 стартапи викликали найбільший інтерес від інвесторів усередині нашого клубу, що є індикатором попиту на українські продукти серед локальних інвесторів”, – коментує керуючий партнер ICLUB в Києві Ігор Перція.

До кінця 2021 OVO планують закріпити лідерські позиції в сегменті доставки свіжих овочів і фруктів, а також відкрити до 5 дарк-сторі в Києві. Для цього OVO приверне ще один раунд фінансування до кінця березня.