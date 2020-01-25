Про це повідомила пресслужба Google.

Зазначається, що в пошук по масивам даних додали нові функції. Тепер користувач може фільтрувати результати за типом набору даних (наприклад, таблиці, зображення, текст), або за ціною постачальників.

Крім того, продукт тепер доступний для мобільних пристроїв.

Водночас, той, хто публікує дані, може зробити свої набори даних такими, що виявляються в пошуку, використовуючи відкритий стандарт (schema.org) для опису властивостей свого набору даних на своїй власній веб-сторінці.