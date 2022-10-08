Сервіс PlanetScope поширив супутникові знімки руйнувань Кримського моста

Про це йдеться в повідомленні PlanetScope у Twitter.
Зазначається, що на парі знімків, зроблених з різницею в один день, 7 і 8 жовтня 2022 року, видно пошкоджений сильним вибухом міст через Керченську протоку: “Це єдиний міст, що з’єднує Кримський півострів із материковою частиною Росії”, — додали в PlanetScope.
This pair of PlanetScope images, captured just one day apart on October 7 and 8, 2022, shows the damaged Kerch Strait Bridge following a major explosion today. This is the only bridge that connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. https://t.co/Ecm49Qz1by pic.twitter.com/IvJbvS5oRb
— Planet (@planet) October 8, 2022
ДОВІДКА: На Кримському мості, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією вранці виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомляють про загоряння цистерни з паливом. Рух транспорту мостом зупинено.
За даними окупаційної влади півострова, пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”. Окупанти звинуватили у цьому “українських вандалів”.
- За даними Слідчого комітету РФ внаслідок вибуху на Кримському мості загинуло троє осіб.
- У тимчасово окупованому Севастополі запроваджують обмеження на продаж бакалійних товарів після інциденту з Кримським мостом.
- Президент Росії Володимир Путін після повідомлення про вибух та пожежу на Кримському мосту доручив створити урядову комісію для розслідування причин інциденту.