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Сервіс PlanetScope поширив супутникові знімки руйнувань Кримського моста

У мережі з'явилися супутникові фото пошкодженого Керченському мосту, що сполучає окупований Крим із материковою частиною Росії, де вранці пролунав вибух.

Субота, 8 жовтня 2022, 21:05
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Про це йдеться в повідомленні PlanetScope у Twitter.

Зазначається, що на парі знімків, зроблених з різницею в один день, 7 і 8 жовтня 2022 року, видно пошкоджений сильним вибухом міст через Керченську протоку: “Це єдиний міст, що з’єднує Кримський півострів із материковою частиною Росії”, — додали в PlanetScope.

ДОВІДКА: На Кримському мості, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією вранці виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомляють про загоряння цистерни з паливом. Рух транспорту мостом зупинено.

За даними окупаційної влади півострова, пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”. Окупанти звинуватили у цьому “українських вандалів”.

Теги: фото, PlanetScope, війна, Керченський міст, Крим, Кримський міст, російська агресія, російсько-українська війна, супутникові знімки

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