Сервіс PlanetScope поширив супутникові знімки руйнувань Кримського моста

Про це йдеться в повідомленні PlanetScope у Twitter.

Зазначається, що на парі знімків, зроблених з різницею в один день, 7 і 8 жовтня 2022 року, видно пошкоджений сильним вибухом міст через Керченську протоку: “Це єдиний міст, що з’єднує Кримський півострів із материковою частиною Росії”, — додали в PlanetScope.

This pair of PlanetScope images, captured just one day apart on October 7 and 8, 2022, shows the damaged Kerch Strait Bridge following a major explosion today. This is the only bridge that connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. https://t.co/Ecm49Qz1by pic.twitter.com/IvJbvS5oRb

— Planet (@planet) October 8, 2022