Підбірка Spotify Wrapped 2020 опублікована на офіційному сайті сервісу.

Найпопулярнішим виконавцем на Spotify став пуерто-ріканський репер Bad Bunny, фанати якого прослухали 8,3 млрд стрімів з його піснями.

За ним йдуть канадський репер Drake, колумбійський співак у стилі реггетон Джей Бальвін, покійний американський репер Juice WRLD і канадський співак The Weeknd.

На перше місце в жіночому рейтингу найпопулярніших артистів у Spotify другий рік поспіль вийшла американська співачка Біллі Айліш.

За нею йдуть американська кантрі-поп виконавиця Тейлор Свіфт, американська співачка Аріана Гранде, британська співачка Дуа Ліпа та американська співачка Холзі.

Найпопулярніші пісні на Spotify у 2020 році:

Найбільшою популярністю серед користувачів сервісу користувалася пісня The Weeknd “Blinding Lights”. Її прослухали майже 1,6 млрд разів.

На другому місці – хіт австралійської співачки Tones and I. Пісня під назвою “Dance Monkey” вийшла ще минулого року, але була популярною і в поточному.

На третьому місці за популярністю – трек американського репера Родді Річа “The Box”.

На четвертому місці – ремікс казахського діджея Imanbek на пісню “Roses” репера SAINt JHN.

Замикає п’ятірку лідерів пісня “Do not Start Now” співачки Дуа Ліпи.

Найпопулярнішим альбомом 2020 року став “YHLQMDLG” від Bad Bunny з понад 3,3 млрд прослуховувань.

Далі йдуть альбоми “After Hours” авторства The Weeknd; “Hollywood’s Bleeding” американського співака, репера Post Malone; “Fine Line” британського співака Гаррі Стайлса, “Future Nostalgia” Дуа Ліпи.

Стосовно  подкастів  на платформі Spotify їх уже понад 1,9 млн.

Найпопулярнішим став “The Joe Rogan Experience”, який веде американський комік і телеведучий Джо Роган.

Другу й третю сходинки посідають  “TED Talks Daily” і “The Daily” (щоденний новинний подкаст американської газети The New York Times).

На четвертому місці за популярністю – “Подкаст Мішель Обами”. А на п’ятому місці – комедійний подкаст “Call Her Daddy”.

Якщо говорити про жанри подкастів, то п’ятірка найпопулярніших виглядає так: “Суспільство і культура”, “Гумор”, “Спосіб життя і здоров’я”, “Мистецтво і розваги”, “Освіта”.

Повна добірка рейтингів Spotify Wrapped 2020 виглядає тким чином:

Most Streamed Artists Globally:

Most Streamed Female Artists Globally

  • Billie Eilish
  • Taylor Swift
  • Ariana Grande
  • Dua Lipa
  • Halsey

Most Streamed Albums Globally

  • YHLQMDLG, Bad Bunny
  • After Hours, The Weeknd
  • Hollywood’s Bleeding, Post Malone
  • Fine Line, Harry Styles
  • Future Nostalgia, Dua Lipa

Most Streamed Songs Globally

  • “Blinding Lights” by The Weeknd
  • “Dance Monkey” by Tones And I
  • “The Box” by Roddy Ricch
  • “Roses – Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN
  • “Don’t Start Now” by Dua Lipa

Most Popular Podcasts Globally

  • The Joe Rogan Experience
  • TED Talks Daily
  • The Daily
  • The Michelle Obama Podcast
  • Call Her Daddy

Most Popular Podcast Genres Globally

1. Society & Culture

2. Comedy

3. Lifestyle & Health

4. Arts & Entertainment

5. Education