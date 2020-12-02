Стрімінговий музичний сервіс Spotify назвав найпопулярніших музикантів, треки, альбоми та подкасти 2020 року.

Підбірка Spotify Wrapped 2020 опублікована на офіційному сайті сервісу.

Найпопулярнішим виконавцем на Spotify став пуерто-ріканський репер Bad Bunny, фанати якого прослухали 8,3 млрд стрімів з його піснями.

За ним йдуть канадський репер Drake, колумбійський співак у стилі реггетон Джей Бальвін, покійний американський репер Juice WRLD і канадський співак The Weeknd.

На перше місце в жіночому рейтингу найпопулярніших артистів у Spotify другий рік поспіль вийшла американська співачка Біллі Айліш.

За нею йдуть американська кантрі-поп виконавиця Тейлор Свіфт, американська співачка Аріана Гранде, британська співачка Дуа Ліпа та американська співачка Холзі.

Найпопулярніші пісні на Spotify у 2020 році:

Найбільшою популярністю серед користувачів сервісу користувалася пісня The Weeknd “Blinding Lights”. Її прослухали майже 1,6 млрд разів.

На другому місці – хіт австралійської співачки Tones and I. Пісня під назвою “Dance Monkey” вийшла ще минулого року, але була популярною і в поточному.

На третьому місці за популярністю – трек американського репера Родді Річа “The Box”.

На четвертому місці – ремікс казахського діджея Imanbek на пісню “Roses” репера SAINt JHN.

Замикає п’ятірку лідерів пісня “Do not Start Now” співачки Дуа Ліпи.

Найпопулярнішим альбомом 2020 року став “YHLQMDLG” від Bad Bunny з понад 3,3 млрд прослуховувань.

Далі йдуть альбоми “After Hours” авторства The Weeknd; “Hollywood’s Bleeding” американського співака, репера Post Malone; “Fine Line” британського співака Гаррі Стайлса, “Future Nostalgia” Дуа Ліпи.

Стосовно подкастів на платформі Spotify їх уже понад 1,9 млн.

Найпопулярнішим став “The Joe Rogan Experience”, який веде американський комік і телеведучий Джо Роган.

Другу й третю сходинки посідають “TED Talks Daily” і “The Daily” (щоденний новинний подкаст американської газети The New York Times).

На четвертому місці за популярністю – “Подкаст Мішель Обами”. А на п’ятому місці – комедійний подкаст “Call Her Daddy”.

Якщо говорити про жанри подкастів, то п’ятірка найпопулярніших виглядає так: “Суспільство і культура”, “Гумор”, “Спосіб життя і здоров’я”, “Мистецтво і розваги”, “Освіта”.

Повна добірка рейтингів Spotify Wrapped 2020 виглядає тким чином:

Most Streamed Artists Globally:

Most Streamed Female Artists Globally

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

Most Streamed Albums Globally

YHLQMDLG, Bad Bunny

After Hours, The Weeknd

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Fine Line, Harry Styles

Future Nostalgia, Dua Lipa

Most Streamed Songs Globally

“Blinding Lights” by The Weeknd

“Dance Monkey” by Tones And I

“The Box” by Roddy Ricch

“Roses – Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN

“Don’t Start Now” by Dua Lipa

Most Popular Podcasts Globally

The Joe Rogan Experience

TED Talks Daily

The Daily

The Michelle Obama Podcast

Call Her Daddy

Most Popular Podcast Genres Globally

1. Society & Culture

2. Comedy

3. Lifestyle & Health

4. Arts & Entertainment

5. Education