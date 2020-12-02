Підбірка Spotify Wrapped 2020 опублікована на офіційному сайті сервісу.
Найпопулярнішим виконавцем на Spotify став пуерто-ріканський репер Bad Bunny, фанати якого прослухали 8,3 млрд стрімів з його піснями.
За ним йдуть канадський репер Drake, колумбійський співак у стилі реггетон Джей Бальвін, покійний американський репер Juice WRLD і канадський співак The Weeknd.
На перше місце в жіночому рейтингу найпопулярніших артистів у Spotify другий рік поспіль вийшла американська співачка Біллі Айліш.
За нею йдуть американська кантрі-поп виконавиця Тейлор Свіфт, американська співачка Аріана Гранде, британська співачка Дуа Ліпа та американська співачка Холзі.
Найпопулярніші пісні на Spotify у 2020 році:
Найбільшою популярністю серед користувачів сервісу користувалася пісня The Weeknd “Blinding Lights”. Її прослухали майже 1,6 млрд разів.
На другому місці – хіт австралійської співачки Tones and I. Пісня під назвою “Dance Monkey” вийшла ще минулого року, але була популярною і в поточному.
На третьому місці за популярністю – трек американського репера Родді Річа “The Box”.
На четвертому місці – ремікс казахського діджея Imanbek на пісню “Roses” репера SAINt JHN.
Замикає п’ятірку лідерів пісня “Do not Start Now” співачки Дуа Ліпи.
Найпопулярнішим альбомом 2020 року став “YHLQMDLG” від Bad Bunny з понад 3,3 млрд прослуховувань.
Далі йдуть альбоми “After Hours” авторства The Weeknd; “Hollywood’s Bleeding” американського співака, репера Post Malone; “Fine Line” британського співака Гаррі Стайлса, “Future Nostalgia” Дуа Ліпи.
Стосовно подкастів на платформі Spotify їх уже понад 1,9 млн.
Найпопулярнішим став “The Joe Rogan Experience”, який веде американський комік і телеведучий Джо Роган.
Другу й третю сходинки посідають “TED Talks Daily” і “The Daily” (щоденний новинний подкаст американської газети The New York Times).
На четвертому місці за популярністю – “Подкаст Мішель Обами”. А на п’ятому місці – комедійний подкаст “Call Her Daddy”.
Якщо говорити про жанри подкастів, то п’ятірка найпопулярніших виглядає так: “Суспільство і культура”, “Гумор”, “Спосіб життя і здоров’я”, “Мистецтво і розваги”, “Освіта”.
Повна добірка рейтингів Spotify Wrapped 2020 виглядає тким чином:
Most Streamed Artists Globally:
Most Streamed Female Artists Globally
- Billie Eilish
- Taylor Swift
- Ariana Grande
- Dua Lipa
- Halsey
Most Streamed Albums Globally
- YHLQMDLG, Bad Bunny
- After Hours, The Weeknd
- Hollywood’s Bleeding, Post Malone
- Fine Line, Harry Styles
- Future Nostalgia, Dua Lipa
Most Streamed Songs Globally
- “Blinding Lights” by The Weeknd
- “Dance Monkey” by Tones And I
- “The Box” by Roddy Ricch
- “Roses – Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN
- “Don’t Start Now” by Dua Lipa
Most Popular Podcasts Globally
- The Joe Rogan Experience
- TED Talks Daily
- The Daily
- The Michelle Obama Podcast
- Call Her Daddy
Most Popular Podcast Genres Globally
1. Society & Culture
2. Comedy
3. Lifestyle & Health
4. Arts & Entertainment
5. Education
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